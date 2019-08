El ‘épico’ vídeo con el que Trump presume de lo rápido que va la construcción del muro entre EEUU y México

El presidente de los Estado Unidos de América es uno de los usuarios más activos de las redes sociales, ya no solo en su país, también en todo el mundo. Normalmente sus polémicas vienen enmarcadas en un tuit que poco tarda en viralizarse, aunque esta vez, Donald Trump, también ha querido compartir un vídeo en su cuenta de Instagram, además de en Twitter.

Trump es conocido por su lenguaje directo, sin adornos y, cómo no, políticamente incorrecto, algo que ya se ha convertido en marca de la casa. Ha sido precisamente uno de estos mensajes el que ha sorprendido a sus seguidores.

The Wall is going up very fast despite total Obstruction by Democrats in Congress, and elsewhere! https://t.co/12tIW3aNQP pic.twitter.com/2nFIEFppho