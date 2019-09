El encendido discurso de Johnson para negar que pedirá una prórroga a Bruselas: “Preferiría morir en una zanja

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, afirmó este jueves que unas elecciones generales son el único "camino" que puede seguir el Reino Unido para desbloquear el proceso de salida de la Unión Europea.

"Quiero dar al país la posibilidad de decidir si seguimos adelante con nuestro plan de salir (de la UE) el 31 de octubre, algo que podemos lograr, o bien que alguna otra persona haga que nos quedemos dentro" tras esa fecha, afirmó el jefe de Gobierno en un discurso en West Yorkshire (norte de Inglaterra).

El Parlamento vetó anoche el adelanto electoral que había pedido Johnson, si bien el Gobierno ha presentado una moción para volver a intentar obtener el apoyo de dos tercios de la cámara el próximo lunes. Al ser preguntado si en alguna circunstancia solicitaría una nueva prórroga del Brexit a Bruselas, el primer ministro aseguró que preferiría estar "muerto en una zanja" antes que hacerlo. "Cuesta mil millones de libras al mes, no sirve absolutamente de nada. ¿Cuál sería el objetivo de un nuevo retraso? Creo que es completamente innecesario", afirmó.

�� | "Can you make a promise today that you will not go back to Brussels and ask for another delay?"@BorisJohnson: "Yes - I'd rather be dead in a ditch! It costs £1bn a month, it achieves absolutely nothing. What on earth is the point in further delay? It's totally pointless!" pic.twitter.com/sRYV8kWQC3