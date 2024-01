Donald Trump gana las primarias del Partido Republicano en New Hampshire con menos diferencia ante Nikki Haley

No hubo lugar a la sorpresa. Donald Trump venció este martes 23 de enero a Nikki Haley en New Hampshire, según proyecciones de Decision Desk de la agencia Associated Press. Los primeros resultados parciales dan al expresidente de los Estados Unidos con más del 53% de los votos, por delante de la exembajadora ante la ONU, que consiguió un 45%.

La exgobernadora de Carolina del Sur felicitó a Donald Trump por su proyectada victoria en las primarias, pero no dio su propia carrera electoral por terminada. "New Hampshire es la primera de la nación, pero no la última", dijo en un discurso pronunciado después de que las principales cadenas dieran por vencedor a su único rival.

