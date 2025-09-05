COPE
Internacional
Internacional

Dimite la número dos del gobierno británico por un escándalo sobre sus impuestos

Angela Rayner ha dimitido tras desvelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra

Angela Rayner

EFE

Angela Rayner

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La viceprimera ministra británica, la laborista Angela Rayner, presentó este viernes su dimisión tras desvelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra.

Rayner, referencia de la izquierda laborista, se vio forzada a renunciar después de que fuera investigada por Laurie Magnus, encargado de supervisar el comportamiento ético de los ministros. 

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

