Dimite la número dos del gobierno británico por un escándalo sobre sus impuestos
Angela Rayner ha dimitido tras desvelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La viceprimera ministra británica, la laborista Angela Rayner, presentó este viernes su dimisión tras desvelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra.
Rayner, referencia de la izquierda laborista, se vio forzada a renunciar después de que fuera investigada por Laurie Magnus, encargado de supervisar el comportamiento ético de los ministros.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN
"García Ortiz no dimite porque no le deja el Gobierno; estoy plenamente convencido de que él ha tenido intención de dimitir"
Carlos Herrera
