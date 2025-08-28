La UE denuncia un ataque deliberado de Rusia a su delegación en Kiev: al menos 10 muertos

La Fuerza Aérea ucraniana informó este jueves de un ataque nocturno ruso masivo, en el que el enemigo lanzó un total de 598 drones y 31 misiles -entre ellos misiles de crucero Kh-101, misiles balísticos Iskander-M y misiles cuasi-balísticos Kinzhal- contra territorio ucraniano.

Los drones, de tipo Shahed y réplicas diseñadas para confundir las defensas aéreas, fueron lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Briansk, Milérovo, Orel, Shatálovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la Crimea ocupada.

Además se contabilizaron dos Kinzhal, lanzados desde las regiones rusas de Lipetsk y Voronezh, nueve Iskander-M, desde las regiones de Voronezh y Briansk, y una veintena de misiles Kh-101 desde la región de Saratov.

Según datos preliminares, las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 563 drones, un Kinzhal, siete Iskander-M y 18 misiles de crucero Kh-101.

Sin embargo, hubo impactos de misiles y drones en 13 emplazamientos diferentes, mientras que en 26 emplazamientos cayeron fragmentos de drones.

En Kiev, al menos diez civiles murieron como consecuencia de los ataques, que dañaron edificios de viviendas, un centro comercial y la delegación de la UE en la capital ucraniana, entre otros, y dejaron docenas de heridos, de acuerdo con el Gobierno ucraniano y la administración regional.

Además, las autoridades regionales de Vínitsia (centro) informaron de un ataque contra unas instalaciones energéticas que provocó cortes de electricidad a 60.000 consumidores.