Detiene su nuevo Lamborghini de 200.000 euros en el arcén y así queda 20 minutos después de estrenarlo

Un hombre se compró esta semana un nuevo Lamborghini, una reconocida marca de vehículos deportivos de lujo, sin pensar lo que podría ocurrir solo a 20 minutos de estrenarlo. En este caso se trata del modelo Lamborghini Huracan Spyder, que le costó más de 200.000 euros nuevo en el concesionario de Wakefield (Reino Unido) en el que lo adquirió. Sin embargo, un error mecánico nada más ponerlo en marcha le obligó a detenerlo en el arcén durante unos minutos, algo que terminó resultando fatal.

Así lo ha relatado esta semana la propia policía de Wakedfield a través de las redes sociales, donde denunciaban lo ocurrido. El vehículo era completamente nuevo, recién salido de fábrica. No fue así como lo encontraron los propios agentes británicos cuando lo localizaron en la N1 de la localidad inglesa, todo destrozado y volcado en mitad de la carretera.

El mensaje que compartía la policía: “¡Es solo un coche!” Así arrancaba un tweet que ya se ha vuelto viral en las redes sociales por lo doloroso que resulta ver como un objeto de tanto valor monetario puede verse reducido a añicos en apenas unos segundos. Tras abonar el importe de cientos de miles de libres, al hombre no le dio tiempo ni a llegar a su casa para enseñar el nuevo vehículo a su familia.

“¡Es solo un coche! Pero en esta ocasión es un Lamborghini recién estrenado hacía solo 20 minutos que se había parado debido a un fallo mecánico en la línea 3 y luego golpeado por detrás por otro conductor inocente”. Un mensaje de la policía que acompañaba de las fotos del siniestro que hacen empatizar más si cabe con su dueño.

M1 Ossett today - It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecriedpic.twitter.com/S1f9YEQGcD