La despedida de Raffaella Carrà en Italia durará tres días

Italia despide desde hoy y hasta el viernes a Raffaella Carrà, la artista falleció el pasado lunes a los 78 años, y lo hará con un cortejo fúnebre, una capilla ardiente y un funeral en Roma, la ciudad en la que alcanzó el éxito.

El país, conmocionado aún por la inesperada noticia de su muerte, se volcará en estas exequias para honrar por todo lo alto a una de sus artistas más populares y queridas, también en el extranjero, sobre todo en España y Latinoamérica.



El primer acto de la despedida en esta jornada de intenso calor en la capital italiana es un cortejo fúnebre por los lugares que fueron importantes en la vida y obra de la presentadora y cantante.

Su féretro, en un coche escoltado por motos de la policía, salió de la casa en la que residió los últimos cuarenta años, en la Vía Nemea del barrio Vigna Clara, una vivienda rodeada de jardín en la periferia norte de la capital, alejada de su bullicioso centro.



Fue parando en varias sedes de la televisión pública italiana, la RAI, templos del espectáculo donde conquistó al público son sus canciones, bailes y su simpatía en los numerosos programas en los que participó a lo largo de su dilatada carrera.

El primer punto donde se detuvo fue el auditorio de la RAI en el Foro Italico, al lado del estadio Olímpico, que ya han propuesto que sea bautizado con su nombre en un futuro. A sus puertas, decenas de trabajadores y seguidores le dedicaron un emotivo aplauso.



Después pasará por la sede de la RAI de vía Teulada, donde se rodó el mítico programa "Studio Uno" en el que Raffaella apareció en la década de los sesenta y el cortejo también desfilará por la sede central del ente en la calle Mazzini.

Asimismo se detendrá ante el Teatro de las Victorias, donde en 1971 Carrà escandalizó presentándose por primera vez ante las cámaras del programa "Canzonissima" con un traje que dejaba ver su ombligo, algo inadecuado para los códigos de la Italia de la época.



Fue también en ese programa en el que presentó una de sus canciones más famosas, "Tuca tuca", y su baile en pareja, que consistía en tocar las rodillas, las caderas o la cabeza del otro, lo que despertó a la censura de la época e irritó al Vaticano.

El cortejo fúnebre tocará a su fin en el complejo del Camidoglio, sede del Ayuntamiento romano y que acogerá la capilla ardiente de la estrella a partir de las 18.00 hora local de hoy (16.00 GMT) hasta el próximo viernes, para permitir a su legión de seguidores despedirla.



La capilla ardiente se extenderá durante toda la jornada de mañana jueves, hasta que en el mediodía del viernes (10.00 GMT) se oficie su funeral en la cercana iglesia de Santa María in Ara Coeli.

Raffaella Maria Roberta Pelloni nació en Bolonia (Emilia-Romaña, norte de Italia) el 18 de junio de 1943, pero se mudó a la capital con 8 años para aprender de la coreógrafa Jia Ruskaia, fundadora de la Academia Nacional de Danza.



La enfermedad que ha acabado con su vida, de la que no hay una confirmación, ha pillado por sorpresa a Italia, pues al parecer la diva no quiso que empañara su legado de alegría y espectáculo.