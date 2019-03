“Te dejo mi tarjeta de crédito”: la tierna historia de un joven con un mendigo

Seguro que más de una vez cuando vas por la calle, en el metro o en el autobús has visto a una persona sin hogar pedir dinero. Este es el caso de Colin Martin, un hombre de 32 años que vive en las calles de Newcastle desde hace varios años. Hace unos días, Colin caminaba por el centro de la ciudad inglesa pidiendo dinero cuando decidió acercarse a un grupo de jóvenes que estaban sentados en un local, Harry's Bar and Restaurant. El hombre les preguntó si tenían algo de cambio para prestarle. En ese momento, uno de ellos le dijo que no tenía cambio, solo su tarjeta.

El propio Colin le dijo que tomaba la tarjeta en tono de broma, según ha narrado en un medio local de Newcastle, y cuando ya se marchaba el joven le dijo que podía coger su tarjeta si prometía volver. "Me dijo que sacara 10 libras para mí y 10 para él", contó el hombre sin hogar. Colin aceptó, el joven le dio su tarjeta y número PIN para retirar el dinero. A los pocos minutos, volvió al local en el que se encontraba con el recibo de la operación realizada

El momento ha sido recogido por otros jóvenes que se encontraban en el lugar y lo publicaron en Facebook donde han asegurado: "No se atrevan a decirme que Newcastle no es el mejor lugar del mundo".