El covid cae en India, pero aún así el país se mantiene alerta

La India parece haber logrado revertir la dramática crisis de la covid-19 en el país, con menos de 40.000 casos diarios frente a los más de 400.000 hace tres meses durante el pico de la pandemia, pero las autoridades indias se mantienen alerta ante un posible repunte.



Los datos actuales presentan los números más bajos reportados en los últimos meses, a excepción del estado meridional de Kerala que, convertido en el nuevo epicentro de la enfermedad en el país, acumula por sí solo más del 50 por ciento de los casos en la India.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, el país reportó hoy 38.353 casos, más de 21.000 de ellos en el estado de Kerala.



EL FINAL DE LA SEGUNDA OLA



Aún así la información del resto del país sugiere una profunda recuperación tras la devastadora crisis de abril y mayo, que provocó el colapso de hospitales y crematorios, saturados por la enorme cantidad de muertos y enfermos.



La India no ha confirmado más de 50.000 nuevos casos diarios desde hace 45 días, según detalló el Gobierno indio.



Por ejemplo, Nueva Delhi, una de las regiones más afectadas en el pico de la segunda ola, informó hoy de menos de 60 casos, después de que en mayo superará los 25.000 contagios por día, o el estado occidental de Maharashtra, que con poco más de 5.000 casos hoy deja muy atrás el pico de más de 60.000 hace unos meses.



Hasta la fecha, este país de más de 1.350 millones de habitantes ha acumulado un total de 32 millones de casos, y 429.179 muertes por coronavirus, según datos oficiales.



Sin embargo, el experto en políticas de salud pública y epidemiología Chandrakant Lahariya opina que la lectura de estos números no debe ser vista como el único indicador de la evolución de la covid en la India, en tanto que esto está relacionado con la cantidad de test que se hacen en los dos estados que reportan la mayoría de los casos.



En este punto, "pienso que no debemos hacer conclusiones sobre los datos desde un solo indicador, debemos tener cuidado al interpretar los números porque por la experiencia obtenida sabemos que la situación de la covid no depende de un solo factor", dijo a Efe el coautor del libro "Hasta que ganemos: la lucha de la India contra la covid-19".



INMUNIDAD COLECTIVA



La recuperación de la India, celebrada por el Gobierno como un esfuerzo de las autoridades, coincide con los resultados del cuarto estudio de seroprevalencia nacional, que estimó que la mayoría de la población tiene anticuerpos de la enfermedad.



Una seroprevalencia cercana al 70 por ciento, junto a la mitad de la población adulta con al menos una inyección de la vacuna, son parte de los datos que surgen junto a la bajada de casos, según una encuesta serológica realizada recientemente por el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR).



La India ha administrado además 518,9 millones de vacunas, con 404,3 millones de personas inoculadas con al menos la primera dosis del antígeno, entre un estimado de 900 millones de personas en edad adulta, aptos para recibir la inmunización, según el censo nacional.



Para Lahariya estos datos sí permiten hacer la única inferencia de que "una tercera ola golpeará con menos fuerza al país", dijo sobre las estimaciones de una nueva subida de casos.



De acuerdo con el experto, una tercera ola está prevista para comenzar su ascenso a finales de agosto, y alcanzar su máximo en el mes octubre, que en el peor escenario logrará un pico de 150.000 casos diarios, estimó.



LA TASA DE REPRODUCCIÓN



Pese a la bajada de los número las autoridades sanitarias se mantienen alerta ante la "tasa de reproducción", el dato que indica cuántas personas se pueden contagiar de otra ya infectada, y que en este momento en de 1,0.



En una declaración a la prensa el Ministerio de Salud proporcionó datos que afirman que la tasa nacional de reproducción cruzó la marca de 1.0, una barrera que el país no había superado desde marzo pasado justo antes de la segunda ola, cuando registró 1,32 puntos.



"No importa cuán bajos sean los casos, si el valor de R es superior a 1.0 esto debe ser motivo de preocupación", dijo a la prensa el secretario adjunto del Ministerio de Salud, Lav Agarwal.