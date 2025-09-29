COPE tiene acceso al plan de Trump para Gaza que incluye el veto al desplazamiento de más gazatíes a otros lugares

El corresponsal de la Cadena COPE en Washington, David Alandete, ha tenido acceso al informe que el presidente de Estados Unidos ha elaborado para Gaza, horas antes de que Donald Trump reciba en la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu.

Un documento con 21 páginas que cuenta con 21 puntos que presentó el pasado 28 de agosto el ex primer ministro británico Tony Blair.

En el texto se incluye el veto al desplazamiento de más población de Gaza a otros lugares, cosa que supone un cambio desde la postura inicial del presidente de Estados Unidos. Se crearía una autoridad transitoria, habría una fuerza internacional que sería formada por países musulmanes. Tendrá las mismas fronteras que de momento tiene la franja y habría un calendario en tres fases.

Primero, una presencia limitada internacional, después un despliegue institucional con una autoridad transicional y una plena operatividad en el tercero. Plan que tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Es lo más próximo a un acuerdo de paz en las últimas fechas.