Con tan solo dos días de vida, positivo por coronavirus

El pasado mes de mayo, Presley Dowdall nació en el Hospital Basildon de Essex, en el Reino Unido. Una serie de complicaciones en el embarazo provocaron que el parto se produjera antes de tiempo. Ese echo provocó que el bebé fuera trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del centro porque presentaba ciertas dificultades para respirar.

Primera prueba de coronavirus a los dos días

Con tan solo 24 horas de vida, Presley Dowdall se sometió a su primera prueba de Covid-19. Ese mismo día, le comunicaron a sus padres una la noticia que en ningún momento pensaron recibir: Presley había dado positivo en coronavirus. La madre del neonato, Roxanne Dowdall contaba al diario Southed Echo que cuando tanto ella como el padre recibieron la terrible noticia, no supieron como reaccionar, ambos estaban confusos y totalmente aturdidos.

En palabras de Roxanne: “fue un gran shock, no podría creer lo que estaba escuchando. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido y estuviera viviendo la historia de otra persona", relataba la madre. "Recuerdo haber sentido una sensación de culpabilidad y me preguntaba por qué no había podido proteger a mi hijo recién nacido”.

El pequeño Presley nació antes de lo debido, los médicos tuvieron que provocar el parto a la madre en la semana 37 cuando lo normal es que hubiera nacido en la semana 40. La madre mostraba signos de preeclampsia, que se trata de un tipo de complicación en el embarazo caracterizada por mostrar una presión arterial alta y, en consecuencia, daños en el hígado y también en los riñones. Además, Roxanne sufría colestastasis obstétrica, que se trata de un trastorno fisiológico que se suele producir de manera más habitual en el último trimestre del embarazo y que provoca un intenso picor en las manos y en los pies, en consecuencia puede provocar serios daños en el feto.

Tras las complicaciones derivadas del adelantamiento del parto, y el positivo de de Presley, la rápida reacción del equipo médico del Hospital Basildon de Essex, todo acabó bien para el pequeño. Quien se pudo recuperar pronto, y los síntomas de falta respiratoria desaparecieron. Además, se ha recuperado por completo del coronavirus.

Estos hechos se produjeron en el mes de mayo. Dos meses después, la madre se sigue preguntando por qué su hijo recien nacido dio positivo por coronavirus.

"Nunca obtendremos una respuesta directa sobre cómo o por qué se contagió de la Covid-19. Es una pregunta sin respuesta con la que tendremos que vivir". Afortunadamente, la historia acabó con final feliz, pero como todo, sigue habiendo muchas cuestiones relacionadas con esta enfermedad que en todo el mundo padecen, a día de hoy mas de cuatro millones y medio de personas en todo el mundo, y que ya ha dejado más de 190.000 muertes.