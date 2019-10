El trastorno mental que padece un millón de españoles y la lección histórica de Jaime, en 'Imparables'

España cuenta con más de un millón de personas que padecen trastorno de bipolaridad. Se trata de una enfermedad mental grave, considerada la sexta causa de discapacidad en todo el mundo. Ha habido en nuestro país bastantes campañas de sensibilización sobre este trastorno, pero sigue siendo una patología muy desconocida. Los expertos incluso la califican de una enfermedad apasionante (entre comillas).

En esta edición de 'Imparables' hemos conocido el testimonio de personas que conviven cada día con este trastorno. Porque no, estar deprimido un rato porque he suspendido o me ha dejado la novia no es bipolaridad, tranquilo. Es algo bastante más complejo.

Javier de hecho no era consciente de que sufría trastorno de bipolaridad hasta hace once años, cuando tenía 37. Los primeros síntomas sin embargo comenzaron a manifestarse durante su adolescencia. Un cuarto de siglo sin diagnóstico, que impedía a Javier responder algunas preguntas sobre su personalidad: “Yo era una persona seria, apartada de la sociedad, más bien reservada y me sentía poco querido. Como decía el poeta, vivir en soledad rodeado de multitud.”

Aquello le llevó a coquetear con las drogas y el alcohol desde muy joven, tal vez para olvidar. Hasta en tres ocasiones llegó a ingresar en asociaciones de desintoxicación, lo que a su vez impedía dar con el diagnóstico de su verdadero problema: “La cocaína me hacía vivir en estado de euforia y lo pasaba bien.”

Su infancia no fue sencilla, ya que hasta Quinto de EGB no se estabilizó en un colegio, debido a los cambios de trabajo de su padre: “Me costó adaptarme. Realmente nunca tuve amigos, solo compañeros y conocidos. Consideraba que nadie era lo suficientemente cercano a mí.”

A Alejandro le diagnosticaron trastorno bipolar con 23 años

Desde hace unos quince años, Alejandro tiene controlada su enfermedad. Cuando está a punto de cumplir los 40 de existencia, se ha marcado como reto retomar las actividades que un día el trastorno bipolar le impidió continuar. De esa manera busca “recuperar el terreno perdido.”

Pese a que su trastorno fue diagnosticado cuando tenía 23 años, los síntomas comenzaron a dar la cara durante su infancia, pese a que ni él ni su entorno eran conscientes: “Los estados de ánimo yo los vivía como parte de mi personalidad, pero cuando compruebas que los problemas son cada vez más graves, es bueno caer en manos de un buen médico que entienda este tipo de trastornos mentales y te expliquen bien lo que te ocurre.”

Ya en su etapa de Secundaria, comenzaba a tener dificultades para sacar adelante el curso: “No es que me costara aprobar, pero no era fácil gestionar sin medicación ni diagnóstico el estrés que me generaban los exámenes, determinados profesores, los cambios en el ritmo del sueño o la falta de capacidad de concentración. Años después comprendí que se debía precisamente al trastorno bipolar. En las relaciones sociales, no tenía problemas a la hora de conocer gente, pero es cierto que no profundizaba. Era un poco el freaky del colegio.”

Los síntomas que revelan si puedes padecer trastorno de bipolaridad

El trastorno de bipolaridad no tiene cura, pero sí tratamiento. Las diferentes formas en las que el paciente presenta la enfermedad y su evolución, hace que el tratamiento sea complejo. Así lo ha remarcado en ‘Imparables’ el psiquiatra del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y en la consulta IENSA de la capital hispalense, Javier Fernández, que ha indicado que dentro de las enfermedades mentales, no es de las más conocidas por la sociedad: “Tienen cierta idea, pero es una patología muy estigmatizada. Se conoce más sobre la esquizofrenia, que aunque también está inundada de mitos, hay bastante conciencia sobre los episodios depresivos que presenta. El trastorno bipolar en cambio se caricaturiza con chistes, memes de Whassap, reflejar cómo una persona cambia rápidamente de opinión… cuando no tiene nada que ver.”

Se trata de un trastorno llamativo, ya que presenta cuadros episódicos. El paciente puede no presentar síntomas durante años. Muchos de ellos conviven con sus familias o una vida laboral estable: “Pueden llevar una vida normal, hasta que de repente llegan las crisis. Su tratamiento es un verdadero reto para nosotros, ya que alterna episodios depresivos, donde el paciente se muestra más pesimista, sin energía, triste y que en los casos más graves pueden tener tendencias suicidas, con otros momentos maniáticos, que es el polo contrario a la depresión.”

