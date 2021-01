¿Cómo va a afectar a España el cierre de la frontera con Portugal?

El Parlamento de Portugal ha aprobado hoy el cierre de las fronteras del país durante un período de quince días con el objetivo de detener el avance del virus. No obstante, y a pesar de que el ministro de Interior portugués, Eduardo Cabrita, anunció que la frontera con España quedaría completamente cerrada, se trata de una medida que tan solo afectará a los ciudadanos portugueses. "Adoptaremos la prohibición de traslados al exterior de los ciudadanos portugueses por tierra, mar y aire durante 15 días para evitar la propagación de contagios de coronavirus", anunció.

¿Cómo va a afectar el cierre de fronteras a los españoles?

Tras el anuncio de Cabrita, la ministra de Presidencia, Mariana Vieira da Silva, aseguró que con esta medida se pretende "dar ejemplo al mundo", pero ha indicado que es una medida que solo afectará a los portugueses, a los que se les va a impedir cruzar las fronteras del país. Además, ha asegurado que realmente "las fronteras no están cerradas. Hay control, pero no están cerradas", ha dicho da Silva, quien ha insistido en que lo aprobado por el Consejo de Ministros para la próxima quincena "no es un cierre de fronteras". Es decir, tan solo se limitará la salida de los ciudadanos portugueses.

Por contra, todos aquellos españoles o residentes de otros países que deseen acceder sí podrán hacerlo. Eso sí, para hacerlo deberán portar un justificante o documento acreditativo de los motivos de su visita en los controles fronterizos, que volverán a implantarse. En este sentido, los trabajadores fronterizos deberán llevar el documento acreditativo de la empresa. La prohibición entrará en vigor este viernes y se prolongará, al menos, durante 15 días.

El pasado miércoles, el primer ministro portugués, António Costa, admitió en una entrevista en televisión que la situación está "muy mal" por el crecimiento "exponencial" de los contagios en la tercera ola, que ha dejado también "un número dramático" de fallecimientos.

La Dirección General de Salud ha notificado este jueves nuevos máximos de casos y fallecidos por la pandemia, con 16.432 positivos y 303 fallecidos en las últimas 24 horas en el país.