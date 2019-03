Un millón de británicos se echan a la calle para pedir un nuevo referéndeum del Brexit

Cientos de miles de personas salieron este sábado a las calles de Londres para reclamar la celebración de un segundo referéndum del Brexit en una manifestación convocada por la plataforma cívica 'People's Vote'.

Según los organizadores la marcha, que ha discurrido bajo el lema 'Put it to the people march' ('Ponlo en manos de la gente', en referencia a la decisión sobre el Brexit), ha congregado a más de un millón de personas en el centro de la capital británica.