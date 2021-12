Carrera armamentística hipersónica: así es el nuevo capítulo de la 'guerra' entre EE. UU. y China

Estados Unidos y China muestran otro preocupante nuevo capítulo de su rivalidad y desde El Pentágono, aseguran que se está produciendo una 'carrera armamentística hipersónica'. Después de conflictos como la desconfianza de EE.UU. sobre el origen de la covid, la guerra comercial o la tensión con el reconocimiento de Taiwán, ambos países se encuentran en una competición por desarrollar el mejor dispositivo de ataque y de defensa, unas creaciones que ponen en peligro a toda la población.

Estados Unidos ha reconocido que los avances de China en armamento son preocupantes. Pekín esta desarrollando un sistema de evasión de misiles de defensa americanos y está trabajando en la creación de armamento hipersónico, una amenaza que contempla ataques a más de cinco veces la velocidad del sonido, unos 6.200 km/hora.





Armas hipersónicas que evaden los sistemas de defensa

El peligro no solo es la rapidez con la que se puede atacar el objetivo, sino que complica la defensa de los territorios atacados y en algunos casos podría ser imposible de contrarrestar. De esta manera, las pruebas de China irían orientadas a esquivar los sistemas de defensa de Estados Unidos.

Las informaciones revelaban que el plan inicial consistía en dos pruebas; una primera en julio y otra complementaria en agosto. Sin embargo, parece que solo se dio una prueba en agosto que consistió en lanzar un "vehículo hipersónico con capacidad nuclear" que utiliza un sistema de "bombardeo orbital fraccionado". Este aparato se proyectó al espacio y estuvo orbitando hasta su vuelta a la base. Desde China se niega este acontecimiento y se defiende que se trataba de un vehículo espacial reutilizable para medir su capacidad de reciclaje, pero Estados Unidos asegura que este lanzamiento pudo observarse por los satélites americanos.

En esta carrera armamentística hipersónica, Gregory Hayes asegura que que Estados Unidos está bastante por detrás que China. Pero esto no quiere decir que el país americano esté de brazos cruzados sin desarrollar este tipo de tecnologías. Ya en octubre, Estados Unidos comunicó un aumento presupuestario para desarrollar este tipo de armamento. En octubre iniciaron los test con resultados positivos de un motor de cohete acelerador que se usaría para hacer funcionar un vehículo de carga de un arma hipersónica. Más tarde, a finales de noviembre, El Pentágono notificó que que realizaron una tercera prueba con este tipo de armamento hipersónico y aseguró que estaban tratando de desarrollar este tipo de tecnología.

Frank Kendall, secretario de Aviación estadounidense, ha reconocido que esta carrera armamentística hipersónica no busca la cantidad de armas, sino que lo que buscan es una mayor calidad, aunque critica que el desarrollo por parte de China está siendo "muy agresivo".





Todo esto recuerda a lo ocurrido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría y una competición entre las potencias. Sobre esta 'carrera armamentística hipersónica', Mark Milley, el jefe máximo del ejército de EE.UU. como presidente de su Estado Mayor Conjunto, ha comparado este suceso a lo ocurrido con Rusia en 1957 con el lanzamiento del satélite Sputnik y que ha recordado que esto hizo que J.F. Kennedy reaccionara y entrase en la carrera espacial que finalizó con la llegada a la luna de Estados Unidos.

De esta manera se abre un nuevo capítulo de tensiones entre las dos potencias mundiales que, de desarrollarse con éxito, podría permitir atacar con éxito al país que lo logre con una rapidez que los sistemas de defensa del objetivo no podrían responder. No obstante, cabe recordar que no solo estos dos países están inmersos en esta carrera armamentística hipersónica y que Rusia y Corea del Norte siguen de cerca estos procesos y están desarrollando sus propias armas.