La brutal matanza animal cometida por un joven de 19 años

Conmoción en la pequeña localidad australiana de la costa sur de Nueva Gales del Sur, Tura Beach. Los habitantes de este pueblo que apenas supera los 3.000 residentes contemplaron el pasado domingo una auténtica matanza animal. Una veintena de canguros habían aparecido muertos en las calles de Tura Beach, algunos de ellos tirados en la carretera, en las aceras e incluso en los jardines del vecindario como se puede apreciar en la imagen de la siguiente publicación de Twitter.

Detectives attached to South Coast Police District are currently investigating the violent deaths of up to 20 kangaroos in suburban #TuraBeach, north of #Merimbula, on Saturday night https://t.co/rXhuenCpCD pic.twitter.com/egHVYyxqZd