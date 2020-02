El brote de coronavirus se extiende y la OMS alerta sobre “un riesgo de pandemia”

El Director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha asumido este lunes que será probable que el coronavirus evolucione a una pandemia. “Tenemos que concentrarnos en frenar (la epidemia) al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos ante una eventual pandemia”, aseguraba Ghebreyesus. Dos meses después de la aparición del COVID-19, en Italia se está convirtiendo en el primer país del continente en poner en marcha medidas de aislamiento en diez pueblos del norte, para evitar la posible transmisión de la enfermedad.

Durante una comparecencia ante los medios, los máximos responsables de la OMS han asegurado que en Wuhan, el epicentro del brote, no se ha descontrolado la situación. Sin embargo, en países como Italia, Corea del Sur o Irán la expansión de la enfermedad va en aumento.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva ha advertido durante una reunión ministerial del G20 en Arabia Saudita que esta crisis sanitaria podría “suponer un peligro” para la recuperación de las Bolsas, que están sufriendo una bajada considerable en todo el mundo.

No hay una serie de criterios establecidos para decidir el cambio de epidemia a pandemia, sino que la OMS evalúa de manera individualizada a cada país y en función de eso decide si convoca (o no) a un Comité de emergencia. Ese Comité valora toda la información y los riesgos y estima si es necesario o no declarar la pandemia mundial. De momento, esto no ha ocurrido... aunque hay una alta probabilidad de que esto suceda, y de que el COVID-19 se convierta en una pandemia global. El escenario ha sufrido así una notaria transformación. Cuando parecía que en Wuhan todo estaba prácticamente controlado y asumido, la expansión del coronavirus ha alcanzado a múltiples países.