Borrell insiste en la creación de dos Estados: "Si no, la solución de Israel, ¿cuál es?"

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insistió este lunes en la creación de dos Estados, uno israelí y otro palestino, para dar una solución duradera y estable al conflicto y preguntó que, si no es esa la estrategia, "¿cuál es la solución de Israel?".

Borrell se expresó de esta manera en una charla organizada por la escuela de negocios Next Educación, en Madrid, que fue conducida por su presidente, el periodista Manuel Campo Vidal, y en la que el representante europeo criticó al Gobierno israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu y pidió que no por ello se le tache de "antisemita".

"Yo reclamo mi derecho a criticar al Gobierno de Netanyahu sin por eso ser acusado de antisemita, son dos cosas distintas", aseveró Borrell.

Comentó su participación en la reunión del G20 de la semana pasada en Brasil y aseguró que "todos los países allí presentes, absolutamente todos, dijeron que la única solución para garantizar la paz y la estabilidad en Oriente Medio sería que hubiera dos Estados".

Asimismo, subrayó que en toda su carrera política esta "es la primera vez" en la que ve que "es la potencia ocupante la que pide que el ocupado le de garantías de seguridad": "Normalmente es al revés, pero sí, Israel tiene que tener garantías de seguridad y los palestinos tienen que tener la posibilidad de organizarse políticamente en su territorio y firmar una paz que no sea solo de Israel con los países árabes, sino de Israel y los palestinos".

"Todo el mundo parece estar de acuerdo con eso menos el Gobierno de Netanyahu, que lleva 30 años impidiendo que esta solución sea posible, ¿lo será? No lo sé, pero si no es esta, ¿cuál es la solución? porque Israel, el gobierno israelí, dice lo que no quiere, pero no dice lo que quiere, ¿su solución cuál es? Aparte de garantizar su seguridad, ¿pero su seguridad solo por medios militares? Francamente creo que hay soluciones mejores", cuestionó.

Asimismo, Borrell se refirió a una frase que Netanyahu "dijo en público y está recogida y publicada" en la que decía que "todo el que se oponga a la solución de dos Estados debe facilitar la financiación de Hamás".

"Es un secreto a voces, no digo que (Netanyahu) haya financiado (a Hamás) mandando un cheque, pero ha facilitado el desarrollo de Hamás", declaró al tiempo que recordó Israel "ha liberado, entre otros, al cerebro de los atentados" del pasado 7 de octubre, pero no "a los principales líderes palestinos que son partidarios de una solución pactada que llevan años en la cárcel".