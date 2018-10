Bolsonaro rechaza el apoyo del Ku Klux Klan

El ultraderechista Jair Bolsonaro, favorito a la presidencia de Brasil para la segunda vuelta electoral, ha rechazado este martes "cualquier tipo de apoyo procedente de grupos supremacistas", tras la simpatía que ha manifestado un exlíder del Ku Klux Klan (KKK) por su candidatura.

A través de las redes sociales, Bolsonaro ha hecho referencia a la declaración del historiador estadounidense David Duke, el rostro más conocido del grupo racista conocido como KKK, que dijo que el candidato brasileño "suena como nosotros". "Él suena como nosotros. Y también es un candidato muy fuerte. Es un nacionalista", dijo Duke, antiguo líder del KKK, sobre Bolsonaro en un programa de radio en Estados Unidos.

Tras la repercusión en la prensa brasileña, Bolsonaro ha expresado en su cuenta de Twitter su "rechazo" a "cualquier tipo de apoyo procedente de grupos supremacistas" y ha calificado la explotación de la segregación racial como "una burrada".

I refuse any kind of support coming from supremacist groups. I suggest that, for consistency, they support my adversary the candidate of the left party, who loves to segregate the society! This is an offense with Brazilian, the most beautiful and mixed race people in the world.