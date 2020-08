Bélgica mantiene las restricciones de viajar a Madrid, Barcelona, País Vasco y Baleares

El Gobierno belga mantuvo este martes a la Comunidad de Madrid, la provincia de Barcelona, el País Vasco, las Islas Baleares, Aragón y Navarra en su lista de regiones europeas a las que prohíbe viajar si no es esencial debido a los rebrotes de coronavirus.

Los pasajeros que lleguen de estas zonas, designadas con un código rojo, tendrán que guardar una cuarentena de catorce días y someterse a una prueba PCR tras entrar en el territorio belga.

Mientras tanto, Países Bajos cambió sus recomendaciones de viaje a todo el territorio español, incluidas las islas Canarias y Baleares, a partir de la madrugada de este martes, por lo que no aconseja hacer visitas de tipo turístico a España y pide limitar esos viajes únicamente a los necesarios y justificados.

El ministerio de Exteriores de Bélgica, encargado de gestionar las prohibiciones de viaje, actualizó la lista de regiones europeas hoy, pero esa revisión no incluyó novedades para los trayectos a ciudades, provincias o comunidades autónomas españolas.

Sin embargo, España sí se vio afectada por la actualización realizada el viernes de la semana pasada y desde entonces están desautorizados los viajes a la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Burgos, las Islas Baleares y Almería.

Esos cinco territorios se unieron el viernes a las comunidades de Aragón y Navarra, las provincias de Barcelona, Soria y Lleida y las localidades de Íscar y Pedrajas de San Esteban (Valladolid).

En la lista roja también se encontraba ya anteriormente Vizcaya, pero la restricción se extendió al territorio del País Vasco al completo.

En un segundo listado naranja figuran, en el caso español, Cantabria, la Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Murcia, La Rioja, y las provincias de Girona, Tarragona, A Coruña, Palencia, Zamora, Salamanca, Segovia, Valladolid, Ciudad Real, Guadalajara, Albacete, Toledo, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Melilla, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote.

Al regresar a Bélgica desde esas áreas se recomienda mantener una cuarentena de catorce días y realizar un test PCR, pero no es una obligación.

En cuanto a Países Bajos, España ha pasado a estar en color naranja en el mapa del Ministerio de Exteriores neerlandés, lo que significa que el Gobierno holandés "aconseja encarecidamente" a todos aquellos que regresan de España someterse a una cuarentena de 10 días en casa y les insta a hacerse una prueba PCR gratuita a su llegada al Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam.

Dado que Países Bajos no llegó a declarar el estado de emergencia sanitaria, todas estas medidas se limitan a ser "recomendaciones" y no obligaciones o prohibiciones de viaje, porque de lo contrario, no estarían legalmente justificadas.