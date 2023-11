Bara, adolescente palestino a su llegada a Barcelona: "Cada noche pensaba que moriría"

Una decena de palestinos, la mayoría con doble pasaporte, han llegado este jueves al aeropuerto de Barcelona para reunirse con su familia residente en España, una salida que pensaban que no llegaría nunca, como ha contado a EFE Bara, uno de los más jóvenes del grupo, al pisar Barcelona: "Cada noche pensaba que me moría".

"Estoy muy mal por lo que he visto. Aunque te cuente no te puedes imaginar. Todo el rato bombardeos. Sobre todo de noche las bombas no paraban. Estábamos con mis tíos y primos, y pensábamos que la próxima bomba era en nuestra casa. Que éramos los próximos en morir", ha contado con angustia tras aterrizar en El Prat con su madre y hermanos.

Este grupo, incluidos varios heridos y personas de avanzada edad, y algunas madres con sus hijos pequeños, han llegado al aeropuerto de Barcelona, procedentes de la Franja de Gaza, donde han sido recibidos por familiares y miembros de la comunidad palestina en Cataluña entre gritos de "Free Palestine".

Tras volar desde El Cairo, han aterrizado finalmente en Barcelona, donde han explicado que sienten una mezcla de alivio y tristeza por dejar en la Franja a parte de su familia y reclaman que alguien ponga fin a la violencia del ejército israelí.

El joven ha explicado que ha vivido "hambruna" y que durante muchos días ha bebido "agua sucia con bichos" a la que echaba "un poco de limón".

"Eso y un trozo de pan era todo lo que comía", ha asegurado el adolescente, quien ha añadido que solo puede pensar en su familia, cuyo único alimento conseguido en los últimos días es "una caja de dátiles".

Ataviado con un pañuelo palestino, Bara ha explicado que el grupo pasó del norte al sur de la franja de Gaza y después salieron a Egipto, aunque retuvieron sin pasaporte a su madre durante doce horas.

"Los israelíes decían que era más seguro el sur. Es mentira. Matan en todos lados, no hay espacio seguro. Han bombardeado todos los colegios, todas la mezquitas, todo", ha añadido.

"Es una masacre", sentencia este palestino con pasaporte español, quien reflexiona que muchos no tienen su oportunidad de salir del país y que en los últimos días en Gaza ha conocido amigos "que ya no están".

"Solo quiero que acabe esto y que mi familia pueda salir de ahí, que estén a salvo", ha reconocido.

A la recepción del grupo llegado este jueves a El Prat ha acudido, entre otros, el portavoz de la comunidad palestina en Cataluña, Salah Jamal, quien ha contado que han puesto a disposición de esta familia y otras recién llegadas en las últimas semanas "todo lo que puedan necesitar".

"Otros no pueden venir, desgraciadamente. Millones de personas que se enfrentan a esta guerra, o más bien, a este genocidio", afirma.

Por su experiencia con otros palestinos recién llegados, ahora pasarán "por días muy duros porque se han separado de sus familias y éstas aún están allí".

"Pero son gente fuerte y espabilada y al final le harán frente", ha dicho a EFE.