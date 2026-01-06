COPE
El bar incendiado en Suiza en el que murieron 40 personas no pasaba controles de seguridad desde 2019

El alcalde Nicolas Féraud reconoció que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes

La seguridad del bar de la localidad alpina de Crans Montana donde se produjo el trágico incendio en Nochevieja no había sido controlada en los últimos cinco años, confirmó este martes el alcalde de la comuna afectada.

En una conferencia de prensa, el alcalde Nicolas Féraud reconoció que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, que establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos. 

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

