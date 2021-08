Aumenta la cifra de pacientes en uci por covid en Francia

El número de pacientes internados en cuidados intensivos por covid aumentó ligeramente en las últimas 24 horas, hasta los 1.831, mientras las autoridades francesas han comenzado a organizar las primeras transferencias de enfermos de zonas con un alto número de contagios.Las autoridades informaron también de que 74 personas fallecieron en las últimas 24 horas por covid, frente a las 77 del día anterior.

Asimismo, se han organizado nuevas evacuaciones de pacientes de las regiones meridionales de Córcega y la Occitania, ambas con un alto número de contagios, hacia el noroeste y noreste del país, donde tienen hospitales con menor presión.



También desde el territorio de ultramar de Martinica (Caribe) hacia París, en un vuelo transatlántico de casi nueve horas.

Martinica, confinada igual que la vecina Guadalupe, ha recibido la visita del ministro de Sanidad, Olivier Véran, quien ha avisado de que los ingresados son "cada vez más jóvenes".

El buen ritmo de la vacunación -en torno al 60 % de la población está protegida con la pauta completa- y el recién estrenado pase sanitario que restringe los movimientos a los no vacunados -a no ser que presenten un test negativo- no han logrado de momento frenar los ingresos en los cuidados intensivos.