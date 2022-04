Armas tácticas sobre misiles estratégicos ¿Con qué armamento nuclear cuenta Rusia y qué puede usar en Ucrania?

Poco después de que comenzase la invasión rusa sobre Ucrania empezaron las preocupaciones sobre la posibilidad del uso de armas nucleares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmaba que estaba movilizando las “fuerzas de disuasión”, es decir, sus armas nucleares, lo que desató las alarmas.

Este mismo jueves, Moscú amenazaba con desplegarlas junto a los países nórdicos si Finlandia y Suecia entran en la OTAN. Pero esto no sería una novedad, pues los países cercanos advierten de la presencia militar de Rusia desde hace tiempo y de la existencia de armas nucleares en la zona de Kaliningrado.

Aunque Suecia y Finlandia no son miembros de la OTAN, sus representantes acuden frecuentemente a las reuniones que mantienen sus miembros y la colaboración entre ambos cada vez es mayor, llegando a formar parte de las citas de la organización desde que las bombas empezaron a caer en Ucrania.

¿Qué son las armas nucleares tácticas?

Las armas nucleares tácticas son aquellas que pueden usarse en distancias relativamente cortas. Nada tienen que ver con las armas nucleares “estratégicas” que Estados Unidos y la Unión Soviética amenazaron con lanzar durante la Guerra Fría.

Dentro de esta clase de armas, hay bombas, misiles de corto alcance, proyectiles e incluso minas terrestres.





Se trata de armas más pequeñas en cuanto a su poder explosivo que las estratégicas, que se utilizan en un campo de batalla contra enemigos concretos. En cuanto a su poder, varía mucho en cuestión de su tamaño y potencia. Mientras que la más pequeña puede ser de un kilotón, es decir, mil toneladas de explosivo TNT, la más grande puede llegar a contener 100 kilotones. Sus efectos dependen del tamaño de la ojiva, del entorno y de la distancia respecto al suelo.

En el caso de Rusia, éstas poseen un alcance que va desde los 10 hasta los 50 kilotones; las más grandes, 800 kilotones.

¿Qué armas nucleares tácticas tiene Rusia?

Rusia puede llegar a tener, aproximadamente, unas 2.000 armas nucleares tácticas, las cuales se pueden colocar en los misiles utilizados para lanzar bombas convencionales o dispararse como proyectiles de artillería en un campo de batalla.

Pero estas armas no solo pueden emplearse en el ámbito terrestre, también se han desarrollado para los aviones y los barcos como, por ejemplo, en torpedos y cargas de profundidad para apuntar a los submarinos.

Se piensa que estas ojivas pueden estar almacenadas, en lugar de desplegadas y listas para disparar. Lejos de esto, la verdadera preocupación de la comunidad internacional es que el país liderado por Putin pueda utilizar estas armas tácticas más pequeñas en lugar de los misiles estratégicos más grandes.

¿Puede conducir su uso a una guerra nuclear?

Nadie, por ahora, sabe a dónde se llegaría en el caso de que Rusia se decidiese a utilizar las armas nucleares tácticas, lo que, por otra parte, sería un riesgo.

Estados Unidos es el país que posee una amplia máquina de recopilación de inteligencia capaz de observar la actividad nuclear rusa, que le permite ver, por ejemplo, si se están sacando armas o si hay cambios de comportamiento en los sitios de lanzamiento.





En estos momentos, cuando aún no ha se ha llegado a ese punto, es difícil predecir cómo responderían tanto Estados Unidos como la OTAN ante el uso de estas armas, siendo posible que no quieran intensificar la tensión para no llegar a una guerra nuclear total, aunque no se puede descartar que quisieran trazar una línea de diálogo.