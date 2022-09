25 años del funeral de Diana de Gales: lo que no sabías de su entierro

El 6 de septiembre de 1997 se produciría uno de los acontecimientos que conmocionarían al mundo entero: el funeral de Diana de Gales. Y es que, unos días antes, concretamente en la madrugada del 31 de agosto de ese mismo año en París, fallecía uno de los personajes más importantes de la Corona británica en un fatídico accidente de coche, Lady Di. Esto ocurría justo cuando se cumplía un año de su polémico divorcio con el príncipe Carlos, así como de sus llamativas entrevistas en televisión hablando de lo que ocurría dentro de la familia, y también cuando empezaba a mostrar su personalidad más humana y solidaria, muy al margen de la casa real de Reino Unido.

Las calles de la Abadía de Westminster y del Palacio de Kensington en Londres, amanecían abarrotadas de gente y bajo un silencio sepulcral. Seis caballos negros tiraban de un carruaje con el féretro de la princesa de Gales, cubierto con el estandarte real y sus flores favoritas. Millones de personas acudieron al funeral para darle el último adiós a una de las personalidades más queridas por la sociedad británica. De esta manera, este acontecimiento quedaría grabado a fuego en la memoria colectiva de varias generaciones.

Los momentos clave del funeral de Diana de Gales

Este gran acontecimiento estuvo marcado por varios momentos clave, imágenes y gestos, que quedaron para el recuerdo, entre los que se encuentran: la ausencia tan sonada de la familia real española o la gran duda de si dentro del féretro iban los restos de la princesa de Gales o no.

Decenas de desmayos y una de las audiencias televisivas más altas del Reino Unido.

El funeral de Lady Di se convertía en uno de los eventos más seguidos por televisión con más de 32 millones de británicos y con más de dos millones a nivel mundial. También, más de un millón de ciudadanos transitaron por las calles londinenses, acompañando y presenciando el cortejo fúnebre, que fue desde Hyde Park hasta el palacio de St. James. Debido a la alta afluencia de público, los servicios sanitarios tuvieron que atender a decenas de desmayos.

La gran pregunta del funeral: ¿Estaba vacío el ataúd?

Este es el quid de la cuestión: ¿Estaban o no estaban los restos de Diana de Gales en el féretro? Según en el libro publicado por Concha Calleja - ‘Diana. Réquiem por una mentira’ -, y coincidiendo con el veinte aniversario de la muerte de Lady Di, explicaba que el ataúd estaba vacío. Ella aseguraba que los restos de Diana Spencer fueron incinerados y enterrados en la cripta de la iglesia de Santa María la Virgen, en la que reposan veinte generaciones de los Spencer: “Los hijos eran muy pequeños, aunque con los años son conscientes de todo. El resto de la familia lo sabía, sus amigos no. Elton John no sabía que cantó a un féretro vacío”, contaba en el libro la escritora.

Sus hijos, William y Harry, participaron en la comitiva del funeral.

La procesión del coche fúnebre fue uno de los momentos más dolorosos para todos aquellos que lo siguieron. Entre los que participaron en la comitiva del funeral se encontraban los hijos de Diana de Gales, William y Harry, que por aquel entonces eran muy jóvenes (15 y 12 años, respectivamente). Ambos contaron más adelante que este acontecimiento había sido uno de los más complicados de sus vidas: “Fue una de las cosas más duras que he hecho nunca”, declaraba el duque de Cambridge años más tarde en el documental de la BBC, ‘Diana, 7 days’. Incluso, su tío Charles admitió que se había arrepentido de haberles pedido que fuesen adelante en la comitiva, ya que le parecía algo “grotesco y cruel”, relataba en el programa de radio ‘Today’ de la BBC. Además, una comitiva que estuvo presidida por Charles Spencer, hermano de Diana, y por el que fuera su marido, el príncipe Carlos.

La familia real española fue una de las principales ausencias.

Una de las cosas más llamativas de la ceremonia fue la ausencia de la casa real española, ya que no se trataba de un funeral de Estado (porque no había fallecido una personalidad de la política) y tampoco de un funeral de ámbito royal (puesto que Diana de Gales no formaba parte de la familia). Es más, un portavoz de la familia real británica lo calificó como “un entierro único para una persona única.

Multitud de famosos acudieron al funeral como Tom Cruise y Nicole Kidman.

A la ceremonia acudieron multitud de personalidades del mundo del cine, así como de la música, del mundo de la moda y de la política. Tom Cruise, Nicole Kidman, Steven Spielberg, Tom Hanks, George Michael, Luciano Pavarotti, Anna Wintour, Karl Lagerfeld, Donatella Versace, Margaret Thatcher, Tony Blair o Nelson Mandela, entre otros. De hecho, el evento contó con la voz de Elton John.

La reverencia de Isabel II frente al féretro que sirvió de reconciliación con los británicos

Uno de los gestos que más llamaron la atención fue el de la reina Isabel II. Exactamente fue una reverencia mientras pasaba el féretro de Diana de Gales frente al palacio de Buckingham, algo que le ayudó a reconciliarse con el pueblo británico y más después de que la reina no se pronunciase en los días posteriores a la muerte de Lady Di.