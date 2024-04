Albares asegura que las maniobras navales de Marruecos son en aguas "alejadas" de Canarias

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este lunes al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de que los ejercicios militares de la marina marroquí que comenzaron el pasado viernes en aguas próximas a la costa de El Aaiún y Dajla se desarrollan en áreas bien circunscritas y muy alejadas de aguas españolas.

Según ha informado el Ministerio por medio de una nota, Albares y Clavijo ya habían hablado sobre esta cuestión la semana pasada, cuando el ministro ofreció al presidente canario mantener una reunión presencial sobre la relación España-Marruecos que no fue posible por la agenda del presidente.

Ambos se han emplazado a mantener esa reunión, en breve, en la sede del Ministerio, han subrayado fuentes de Exteriores, que también han asegurado que Clavijo ha expresado su satisfacción por las explicaciones ofrecidas por el ministro.

En la conversación, ambos han coincidido en la importancia de mantener buenas relaciones con Marruecos y Albares ha reiterado su disponibilidad permanente para atender cualquier cuestión relativa a Canarias.

A lo largo de la conversación, Clavijo también ha solicitado información sobre la nueva etapa de Gobierno en Senegal y la situación en el Sahel, a lo que Albares le ha respondido que la información oportuna que ha sido agradecida por el presidente, asegura Exteriores.

Poco antes de que Exteriores informara sobre la conversación de Albares y Clavijo, el presidente canario había denunciado la "nula información" del Ministerio sobre las maniobras militares y su esperanza de que fuera posible entrevistarse esta semana con el ministro para conocer la información al respecto.

Caben dos escenarios: o Marruecos informó a España y España no informó al Gobierno canario, o Marruecos no informó, una incógnita que tendrá que despejar el ministro", ha asegurado este lunes Clavijo, quien ha expresado su preocupación por que las islas "queden relegadas o no tengan información de algo que parece relevante".

Para el presidente canario, los ejercicios navales son relevantes "por la cercanía de las costas canarias, porque son aguas del Sahara Occidental, que ya, por lo visto, se da por sentado que están bajo un dominio marroquí", y también por el impacto en la industria turística de Canarias, ya que son "maniobras a 125 kilómetros de la costa de Fuerteventura", ha dicho.