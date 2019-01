¿Acuerdo Reino Unido-UE sobre el 'Brexit'? Va a ser que no

A la desesperada. Así ha defendido la primera ministra británica, Theresa May, el acuerdo sobre el 'Brexit' al que llegaron Reino Unido y la Unión Europea hace unas semanas. La 'premier' ha pedido a los que se oponen al texto que le echen "un segundo vistazo" con la esperanza de que cedan, pero parece que ni por esas.

Tampoco ha conseguido la mandataria explicar qué pasa si la cámara británica rechaza el acuerdo. Entre las posibilidades: una moción de censura a May, la convocatoria de elecciones generales, presentar enmiendas a lo consensuado con la UE o renegociarlo completamente. También se maneja convocar un segundo referéndum o, directamente, el No Deal: abandonar Bruselas sin acuerdo.

La propia May ha admitido que tumbar el pacto significaría este No Deal o salida no negociada, a una parálisis del propio 'Brexit'.

El principal escollo es la conocida como “salvaguarda” que busca evitar una frontera dura entre Reino Unido y la Unión Europea. Una medida por la que, si no hubiera acuerdo para la salida de Reino Unido en diciembre de 2020, Irlanda del Norte quedaría dentro de la unión aduanera con la UE en términos diferentes a los de Londres, algo a lo que se oponen drásticamente los 10 diputados unionistas del Partido Unionista Democrático que mantienen a los conservadores en el gobierno.

Según el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, May no ha logrado "cambiar nada" del pacto al que llegó con Bruselas, y ha avanzado que la primera ministra se enfrenta a una "humillante derrota" este martes.

Corbyn, que defiende que se convoquen unas elecciones generales anticipadas, ha esgrimido que como primer ministro trataría de renegociar con Bruselas un acuerdo que pudiera tener el respaldo del Parlamento.