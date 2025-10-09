Acuerdo entre Israel y Hamás para iniciar el plan de paz en Gaza: Trump anuncia el alto el fuego
El presidente de Estados Unidos confirma en su red social Truth un pacto para la liberación de rehenes y la retirada de tropas como primer paso para la paz
Madrid - Publicado el
2 min lectura
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles un alto el fuego entre Israel y Hamás. Lo ha hecho a través de un mensaje en su red social, Truth, donde ha confirmado que las negociaciones en Egipto han llegado a buen puerto para iniciar la primera fase de un Plan de Paz.
"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz", ha escrito el mandatario en su publicación. Según el texto, "esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, permanente y duradera". Trump ha añadido que "¡todas las partes recibirán un trato justo!".
La antesala del anuncio
Horas antes del anuncio, Trump ya había comunicado a los periodistas que contemplaba la posibilidad de un viaje a Oriente Próximo a finales de esta semana ante la "inminencia" de un pacto. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha especificado más tarde que se espera que Trump se desplace a Egipto el viernes.
El momento clave se ha producido durante una mesa redonda sobre Antifa, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, le ha deslizado un papel al presidente. Un fotógrafo de AP ha podido captar el contenido del mensaje, que decía "Muy cerca", subrayado dos veces, y continuaba: "Necesitamos que apruebes un mensaje en Truth Social pronto, para que puedas ser el que anuncie el alto el fuego".
Agradecimiento a los mediadores
En su comunicado, Trump ha calificado el acuerdo como un "GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos". También ha agradecido a "los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes".
El mensaje del presidente estadounidense ha concluido con una frase en mayúsculas, en la que se podía leer: "¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!". El secretario de Estado, Marco Rubio, también ha cancelado el viaje que tenía previsto para esta misma noche a París ante los progresos en las negociaciones.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.