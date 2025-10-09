Acuerdo entre Israel y Hamás para iniciar el plan de paz en Gaza: Trump anuncia el alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda sobre Antifa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles un alto el fuego entre Israel y Hamás. Lo ha hecho a través de un mensaje en su red social, Truth, donde ha confirmado que las negociaciones en Egipto han llegado a buen puerto para iniciar la primera fase de un Plan de Paz.

EFE Captura de pantalla de la cuenta oficial de la red social TRUTH @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde anuncia que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz", ha escrito el mandatario en su publicación. Según el texto, "esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, permanente y duradera". Trump ha añadido que "¡todas las partes recibirán un trato justo!".

La antesala del anuncio

Horas antes del anuncio, Trump ya había comunicado a los periodistas que contemplaba la posibilidad de un viaje a Oriente Próximo a finales de esta semana ante la "inminencia" de un pacto. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha especificado más tarde que se espera que Trump se desplace a Egipto el viernes.

EFE El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí durante una operación militar israelí en el barrio de Tal Al Hawa en la ciudad de Gaza.

El momento clave se ha producido durante una mesa redonda sobre Antifa, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, le ha deslizado un papel al presidente. Un fotógrafo de AP ha podido captar el contenido del mensaje, que decía "Muy cerca", subrayado dos veces, y continuaba: "Necesitamos que apruebes un mensaje en Truth Social pronto, para que puedas ser el que anuncie el alto el fuego".

Agradecimiento a los mediadores

En su comunicado, Trump ha calificado el acuerdo como un "GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos". También ha agradecido a "los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes".

El mensaje del presidente estadounidense ha concluido con una frase en mayúsculas, en la que se podía leer: "¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!". El secretario de Estado, Marco Rubio, también ha cancelado el viaje que tenía previsto para esta misma noche a París ante los progresos en las negociaciones.