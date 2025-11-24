El Credo, ¡nada menos!

El próximo jueves el Papa León XIV viajará a Turquía para conmemorar, junto a los jefes de las principales iglesias cristianas, el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que proclamó el Credo, la profesión de la fe que necesitamos confesar y profundizar de manera siempre nueva y actual. Para preparar su viaje el Papa nos ha regalado la Carta titulada 'En la unidad de la fe', en la que afirma que el Credo que profesamos cada domingo en la Misa “nos da esperanza en los tiempos difíciles que vivimos, en medio de muchas preocupaciones y temores, amenazas de guerra y violencia, desastres naturales, graves injusticias y desequilibrios, hambre y miseria sufrida por millones de hermanos y hermanas nuestros”. En seguida, advierte que “los tiempos del Concilio de Nicea no eran menos turbulentos” y esboza ese tramo vertiginoso de la historia en que se libró una verdadera batalla por esclarecer el significado de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo.

Recuerda el Papa que, en medio de tremendas disputas y confusiones, “Dios no abandona a su Iglesia, suscitando siempre hombres y mujeres valientes, testigos de la fe y pastores que guían a su pueblo e indican el camino del Evangelio”. Ayer como hoy. Aunque sólo fuera por esto, todos tendríamos que leer esta carta de nuestro Papa León, no digo los sacerdotes y teólogos sino cada uno de nosotros, la gente-gente que formamos la Iglesia.

El Credo formula en palabras pulidas y talladas el corazón de nuestra vida cristiana. Y por eso nos interroga, nos juzga, nos lanza a vivir… si es que lo permitimos. El Papa no va a emprender un fatigoso viaje para alimentar la nostalgia, ni para la galería, sino para proponer al mundo el centro de la fe, aquello sin lo cual el cristianismo se vuelve estéril e impotente: Jesús hermano, amigo y maestro, pero más aún, Jesús el Hijo del Dios viviente, que por nuestra salvación bajó del cielo, que murió por nosotros en la cruz, abriéndonos el camino de la vida nueva con su resurrección y ascensión. Eso es lo que podemos ofrecer, y todo lo que de eso deriva. ¡Nada menos!