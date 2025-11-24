El cambio de sistema de Xabi Alonso frente al Elche que no convenció a Roberto Palomar: "A estas alturas de la temporada, el equipo debería estar mucho más afinado"

Xabi Alonso cambió de sistema en el partido frente al Elche. Si el director de Tiempo de Juego, Paco González había pedido cambios o acción al técnico tolosarra, que se mostró mucho más activo durante la pretemporada y en el comienzo de la temporada en juego, celebró que este domingo Alonso decidiera probar con un sistema distinto.

Alonso sacó en el Martínez Valero un 5-2-3, con tres centrales, dos laterales abiertos, dos jugadores en el centro del campo, Bellingham de enganche y arriba Mbappé con Rodrygo, al que el infortunio de cara a puerta le persigue desde el pasado mes de marzo.

Sin embargo, ni el cambio de dibujo sobre el terreno de juego ni la fortuna con los cinco cambios que agotó el entrenador del Real Madrid le permitieron salir triunfante de su visita al campo de un Elche que sigue soñando con la parte alta de la clasificación.

PALOMAR ANALIZA EL RESULTADO DEL CAMBIO DE SISTEMA DE ALONSO

Uno de los más críticos con Xabi Alonso, en El Tertulión de Tiempo de Juego, fue el periodista Roberto Palomar.

Palomar cree que el resultado del trabajo del técnico madridista no salió como le hubiera gustado. El periodista vio a los jugadores del equipo blanco "descoordinados, desmadejados, sin precisión a la hora de hacer esos movimientos".

También cree que Xabi Alonso "se ha hecho un poco de lío". Al meter a tres centrales "no sabía lo que pretendía. Porque si ha pretendido defender mejor, no lo ha hecho".

En el centro del campo, dejando a Ceballos y Güler como pareja de centrocampistas, "si ha pretendido tener más orden y atacar con fluidez, tampoco lo ha conseguido".

Su principal conclusión, y al mismo tiempo, defecto por parte del tolosarra es que "el equipo no lo tiene afinado ahora, y ya ha pasado mucho tiempo. Estamos hablando ya de finales de noviembre con un equipo que debería ser mucho más preciso".

Palomar lamenta que no estemos viendo más definición y más precisión en el estilo y juego de un Real Madrid en el que no parece saberse muy bien "si son los jugadores los que no quieren presionar, si Xabi Alonso no consigue transmitirlo..." Por eso, es de los que opta por "repartir las culpas", pese a que al propio Alonso "no le veo yo muy iluminado", más allá de, como dijo Courtois en El Partidazo de COPE hace apenas unos días, "es normal que haya jugadores enfadados porque no juegan y luego haya jugadores que está enfadados porque se juega a otra cosa", finalizó.