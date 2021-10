Victoria Cárdenas, esposa de un opositor detenido: “Nicaragua es una gran cárcel”

“Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no son un proceso electoral normal, nosotros no le llamamos elecciones, es un fraude porque el gobierno no tiene ninguna oposición, toda la oposición está secuestrada, está silenciada, y los únicos partidos que se presentan son colaboradores del régimen”, cuenta a COPE Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, uno de los siete candidatos opositores a la presidencia que están en prisión. Dice que los comicios que se celebran dentro de un mes son “una farsa” porque “no se presenta ningún candidato opositor, los verdaderos opositores están todos encarcelados o en el exilio, y los pocos partidos que quedan y los candidatos de esos partidos son colaboradores del régimen”. “Han sido encarcelados candidatos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, empresarios, miembros de la sociedad civil… toda persona que tiene una idea diferente, que piensa de manera diferente al régimen es silenciada, secuestrada”, señala Victoria Cárdenas. Asegura que “Nicaragua es una gran cárcel. Ni los familiares ni el resto de personas pueden dar su opinión ni decir nada en contra del régimen. Quién no está secuestrado en una cárcel debe irse al exilio para proteger su integridad. Y las personas que están en Nicaragua están silenciadas por un miedo profundo”. Pide “que no se reconozcan estas elecciones del 7 de noviembre porque no hay condiciones para ir a elecciones, y que la comunidad internacional, todos los países que creen en la democracia, tomen acciones conjuntas, que nos apoyen, porque lo que necesitamos es que liberen a los presos políticos y cese la represión brutal que existe en Nicaragua para que podamos encontrar una salida a esta crisis”.