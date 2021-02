COVAX o el primer paso hacia la vacunación mundial

Tras diez meses de trabajo conjunto, la plataforma COVAX está en marcha y esta semana ha logrado distribuir las primeras dosis de las vacunas frente al covid en Ghana. En total han hecho llegar 600.000 dosis de las más de 300 millones que han logrado comprar con fondos públicos y privados dentro de esta iniciativa que impulsa la Organización Mundial de la Salud para que las vacunas lleguen a todo el planeta, incluidos los países más pobres que no pueden costearlas. Es un primer paso hacia la vacunación mundial y un reto sin precedentes.

El objetivo que impulsan la Alianza para las Vacunas (GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación de Epidemias (CEPI) además de 140 países y de la propia industria farmacéutica es suministrar este año 2.000 millones de dosis de vacunas anti-covid, el 65 por ciento de ellas en los 92 países con menos recursos.

Después de Ghana los siguientes países beneficiarios serán según explica a COPE Blanca Carazo de Unicef “Afganistán, Pakistán, Ruanda, Nepal, Maldivas, Sri Lanka y Costa de Marfil ¿por qué estos países? Pues tiene mucho que ver con la preparación en los propios países, todos los dispositivos incluida la cadena de frío; el personal formado; la operativa de cómo se van a poner esas vacunas”.

Pero incluso en el mejor de los casos COVAX solo llegará este año al 20 por ciento de la población en los países en vías de desarrollo, muy lejos de la inmunidad de grupo que quieren lograr los países desarrollados en los 6 primeros meses del año.

“Si nuestro objetivo es completar la vacunación en los primeros trimestres de 2021 el objetivo de COVAX es que lleguen vacunas a finales de este año de forma equitativa a todo el mundo algo imposible de otra manera” señala Jaime Jesús Pérez de la Asociación Española de Vacunología.

Y es que mientras una parte del mundo acapara millones de dosis de las vacunas, más de 100 países no han aplicado de momento ni un solo inyectable. Todo un abismo con consecuencias para la salud global en un mundo interconectado. Como recuerda el experto en logística Cristian Castillo “si no conseguimos esa vacunación del 70 por ciento a nivel mundial no habrán servido de nada todos los esfuerzos que estemos haciendo nosotros en los respectivos países”.

¿Será suficiente?

En 2021 y aunque se cumplan los objetivos de COVAX solo se llegaría a vacunar al 20 por ciento de la población de los países en vías de desarrollo, muy lejos por tanto de la inmunidad de grupo.

“El mecanismo es muy bueno, pero solo cubre una parte de la necesidad y los países necesitarán cubrir el otro porcentaje hasta llegar al 70 por ciento de población inmunizada” subraya Ernesto Ortiz, experto en Salud Global.

COVAX no es la única iniciativa para hacer llegar vacunas a la parte más desfavorecida del planeta y cada país también negocia sus propios contratos con la industria farmacéutica.

Además, “están llegando ya vacunas a estos países de muchas plataformas, de las vacunas rusas y chinas que también están teniendo incluso un papel de geopolítica y estratégico internacional” subraya Pérez.

Todo suma cuando en juego está la salud mundial frente a un virus que no entiende de fronteras.