Conoce en Poniendo las Calles lo mejor del continente africano con el proyecto de COPE 'África en Movimiento'

Cuando en un medio de comunicación hablamos de el continente africano, la mayor parte de la población pensará que es para dar noticias negativas. Es un lugar en el mundo donde del que nos llegan imágenes y testimonios desgarradores. Solo hay que pensar como muchas personas se juegan la vida para poder llegar a Europa y empezar una vida mejor. Estos días estamos viviendo el caso del Open Arms en el que se está demostrando que Europa no está a la altura. Pero no todo es tan malo. África tiene lugares maravillosos y no solo por su geografía sino también por su gente. Personas que se esfuerzan y preparan para que conozcamos la otra cara de este continente tan maltratado en ocasiones por quien ahora les cierra las puertas. Para tratar estos temas tan humanos y enriquecedores ha surgido un proyecto de COPE llamado 'África en Movimiento' en el que nuestra corresponsal en dicho continente, Beatriz Mesa, nos mostrará la cara más positiva desde el terreno.

"Es un proyecto de nuestra web con el que abrimos una ventana a África para salir del afropesimismo e ir introduciendo 'afroptimismo', para explicar otras realidades de un contienente emergente con jóvenes y mujeres con proyección", explicaba en 'Poniendo las Calles' la propia corresponsal Beatriz Mesa.

'África en Movimiento' será el reflejo de los 15 años de trayectoria profesional de Mesa, quien ha ido conociendo historias de diversos países africanos. "Mi obesión ha sido explicar África sin la visión de una catástrofe o una tribu, a eso me he dedicado y este proyecto sigue encaminado a eso", afirmaba Beatriz Mesa.

Aquí se contarán historias de países como Mali, que Mesa conoce de primera mano, al que guarda mucho cariño y del que dice que le ha sorprendido la "fuerza de las mujeres y los jóvenes que luchan por emancipar al país e intentar levantar la sociedad con esfuerzo y el capital humano". De Malí y muchos países procederán historias de superación y optimismo que, a buen seguro, cautivarán a todos en 'África en Movimiento'.