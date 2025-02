Su marido la maltrató durante 26 años y el gesto del párroco de su barrio lo cambió todo: "Me veía sola"

En 2024, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, la cifra más baja desde que hay registros. Sin embargo, ese mismo año 9 menores fueron víctimas mortales de esta lacra, el peor dato de la última década junto al de 2015. Son 1.296 víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, dejando 469 menores de edad huérfanos. Cada año, 2 de cada 10 asesinatos cometidos en España corresponden a la violencia machista. Por eso, COPE se vuelca contra 'El terror machista' este jueves con una programación especial contando historias como la de Efigenia.

Esta mujer valiente relata en una entrevista con COPE el infierno que vivió durante 26 años con un maltratador. A lo largo de su vida, sufrió principalmente malos tratos psicológicos, hasta que un día su marido, en estado de ebriedad, golpeó a Efigenia con un bate de béisbol mientras intentaba proteger a su hijo. Ella recuerda: “Él quería pegar a mi hijo. Decía que mi hijo era maricón. Yo cogí a mi hijo, lo encerré en su habitación y él cogió un bate de béisbol. Y como yo me puse en medio, me pegó. Me pegó con el bate de béisbol.”

Este acto de violencia extrema llevó a Efigenia a temer por su vida y la de su hijo, y decidió denunciarlo a la policía. “Llamamos a la policía. Mi hijo llamó a la policía porque nos encerramos en la habitación de mi hijo. Pero él partió la puerta. Le hizo un agujero enorme con el bate de béisbol y estábamos muertos de miedo los dos. Yo creía que de ahí no salía.”

Efigenia en COPE

A pesar de haber obtenido una orden de alejamiento, el agresor la incumplió repetidamente, acosándola telefónicamente y causando estragos en su vida diaria, como cortar el suministro de agua. La víctima, sin recursos ni apoyo familiar, se encontraba desesperada y en una situación de alto riesgo junto a su hijo. “Iba al bloque y, cuando la puerta estaba abierta, me cortaba el agua con los contadores. Estaban abajo en la rampa y me cortaba el agua. Yo llamaba a la policía y en cuanto venía la policía que venía en tres minutos ya había desaparecido. Y eso lo hizo un montón de veces”, revela Efigenia.

El gesto del párroco

Un día, en medio de su desesperación, acudió al párroco de su barrio en busca de ayuda. Este le aconsejó buscar un piso de alquiler y se comprometió a ayudarla. Gracias a la solidaridad del párroco y la ayuda de amigos, Efigenia logró mudarse en un solo día y comenzó una nueva vida con su hijo. “Yo acudo al párroco de mi barrio, que fue el que me dice: busca un alquiler, un piso de alquiler que yo te voy a ayudar. Y efectivamente me ayudó y unos amigos me ayudaron a hacer la mudanza que la hicimos en un día.”

Aunque enfrentó enormes desafíos, como empezar de cero sin empleo ni dinero, Efigenia se las ingenió para salir adelante. Buscó apoyo en asuntos sociales y en el punto de información de la mujer, y con el tiempo consiguió trabajo y se formó como ayudante de cocina. Durante nueve años, luchó incansablemente para reconstruir su vida y la de sus hijos. “Al poco, empecé a buscar trabajo, empecé y asuntos sociales, al punto de información de la mujer, a todos lados donde yo podía pedir ayuda. Pedí el recurso y ahí empecé a salir.”

En 2024, 7 de cada 10 mujeres asesinadas no habían denunciado. En 6 de los 48 asesinatos, todo falló. Ellas habían denunciado a sus agresores y estaban inscritas en el VioGén, el sistema de protección de víctimas de violencia de género, y fueron asesinadas.

Efigenia en COPE

Su historia es un testimonio de valentía y resiliencia, y un recordatorio de que siempre hay una salida. Hoy en día, vive tranquila en una pequeña casa en un pueblo, rodeada de amigas y disfrutando de una vida libre de violencia. Su mayor deseo es que su historia sirva de ejemplo y esperanza para otras mujeres que atraviesan situaciones similares, demostrando que es posible escapar del abuso y encontrar una vida mejor. “Estoy feliz, estoy muy contenta. En mi casa estoy súper a gusto, tengo ya amigas en el pueblo que salimos, entramos, vamos aquí, vamos allí, o sea, yo estoy muy a gusto.”

Los datos de la violencia machista

Hay casi 19.500 usuarias activas en el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO) en 2024, un 8 por ciento más que en 2023 (1.421 usuarias más). El perfil del maltratador en 2024 muestra que 3 de cada 4 presuntos maltratadores tienen entre 31 y 60 años. Casi 1 de cada 4 agresores de mujeres asesinadas se suicidaron (el 23 por ciento) y casi otro 13 por ciento lo intentó. También se suicidaron el 33 por ciento de los que presuntamente cometieron violencia vicaria. 2024 acabó con casi 4.600 maltratadores con pulseras y dispositivos activos de seguimiento telemático por alejamiento por violencia de género.

Este jueves, COPE dedicará una programación especial a abordar este problema con sus principales comunicadores desplazados en diferentes puntos de España para escuchar a víctimas, policías y demás profesionales que se encuentran esto en su día a día. Si estás pasando por una situación similar, no dudes en buscar ayuda en recursos como asuntos sociales, la policía, amigos, familiares o fundaciones como Ana Bella, que tanto ayudó a Efigenia. No estás sola.