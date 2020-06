Sánchez sobre las cifras de fallecidos: "Los datos del INE son parciales, no homogéneos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo que las distintas cifras que estiman el exceso de mortalidad, tanto del Instituto Nacional de Estadística como del Instituto de Salud Carlos III, son complementarias a los datos de fallecidos por coronavirus que publica el Ministerio de Sanidad, no contradictorias.

El responsable del Ejecutivo ha reconocido en rueda de prensa que la información del INE y del Sistema de Monitorización de la Mortalidad del Carlos III son parciales y no homogéneos y "es difícil comparar unos con otros" porque "los excesos de mortalidad se estiman, no se miden, requieren una predicción de la mortalidad esperada".

Frente a los 27.135 fallecidos por coronavirus que ha registrado el Ministerio de Sanidad a fecha 6 de junio con información de las comunidades autónomas, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), realizado a partir de los datos de registros civiles, indica que entre el 13 de marzo y el 22 de mayo se han producido 43.260 muertes más de las esperadas estadísticamente para esta época.

Y el Instituto Nacional de Estadística (INE) sostiene que las defunciones estimadas en España durante las 21 primeras semanas de 2020 (hasta el 24 de mayo) ascienden a 225.930, un 24,1 % más (43.945) respecto al mismo periodo de 2019.

El presidente del Gobierno ha asegurado que todos estos datos justifican "la transparencia absoluta del Gobierno" y no resultan contradictorios sino complementarios a los que notifican las autonomías a Sanidad.

Y estas cifras permiten "estimar el verdadero impacto en vidas de la pandemia, no por la infección pero sí por el impacto social y sanitario de la pandemia", ha dicho.

Sánchez ha reconocido que todavía se necesita "tiempo para que todas las informaciones encajen, pero en todo caso lo que no se puede es criticar al Gobierno por no dar información y no ser transparente": "Lo estamos siendo diariamente cuando damos las cifras de fallecidos", ha insistido.