Rajoy apunta a Sánchez en la gestión del covid: "El que está arriba es el que tiene más responsabilidad"

Para el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abordar una crisis como la generada por el coronavirus “es muy difícil para cualquier ejecutivo que se encuentre” con ello, porque “hay que hacer las cosas muy bien”. Eso sí, considera que “al principio hubo una mala valoración del riesgo”, y la muestra de ello es que “cuando vimos la situación de China e Italia” desde España “se nos deban mensajes de excesiva tranquilidad”.

Durante su intervención en el II Foro de la Toja en Pontevedra, Rajoy ha valorado de forma positiva el decreto de alarma, y considera que ahí Pedro Sánchez “actuó como debía”. Sin embargo, cree que no llegar a un consenso fue “un problema capital”. “Es notable que en un asunto así las administraciones y fuerzas políticas no se pusieran de acuerdo”, ha sentenciado.

En este sentido, destaca lo que para él son las cuatro claves para abordar una pandemia: “acertar en el diagnóstico, estar preparado, la complicidad con la gente y el consenso”.

Sobre el diagnóstico, ha sido directo: “la realidad ignorada acaba cobrando su venganza”. Como ejemplo de mal análisis de la situación, ha hecho referencia a la crisis económica de 2008. En segundo lugar, ha explicado que “se ve cuando u país está bien, regular o mal en los momentos en los momentos difíciles”. De ahí la importancia de preparar bien las cosas, “como la sanidad o tener unas cuentas saneadas”.

En referencia a la tercera clave, conseguir la complicidad de la gente, asegura que existen momentos en los que hay que decir “esto no gusta a nadie, pero hay que hacerlo y tomar las medidas que sabemos que son molestas”. Ha insistido en que “la gente lo entiende aunque lo critique”. Por último y la necesidad de llegar a acuerdos, Rajoy destaca que el consenso es fundamental “pase lo que pase”. En momentos complicados en los que los grupos políticos o las administraciones no son capaces de encontrar puntos en común, “la mayor responsabilidad la tiene el que ocupa el puesto más alto”. Es decir, es Sánchez quien tiene la obligación de fomentar esos consensos “y hacer pedagogía”, porque si no “la ineficacia es tremenda”.

En este punto, Mariano Rajoy ha añadido que “muchos españoles tienen temor por la pandemia”, pero también “por lo que está pasando” en el escenario político. “Parece que se quiera poner en tela de juicio todo, y que lo que se ha hecho en los últimos 50 años en nuestro país no sirve para nada”, ha aseverado. El expresidente reafirma la importancia de la Constitución Española, que supone “una serie de normas de convivencia que algunos cuestionan”. Por ello, ha querido mostrar apoyo “a la Constitución, a sus normas de juego, a la reconciliación entre españoles y a la monarquía”, una institución que “ha dado estabilidad” a nuestro país.