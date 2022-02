Almeida: "Me comprometo a hacer todas las averiguaciones necesarias"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado que empleados del Ayuntamiento de la capital hayan contratado a detectives para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es una cuestión lo suficientemente grave para despejar cualquier sombra de duda ante los madrileños", ha afirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida al hablar de la última polémica que afecta al PP y según la cual la dirección del PP ante la sospecha de que el hermano de la presidenta de Madrid cobró una comisión por un contrato concedido por la comunidad a un empresario amigo, habría puesto en marcha una investigación.

El alcalde niega que desde el Ayuntamiento se iniciara esa investigación que se atribuye a Ángel Carromero, que según afirma el regidor "me ha negado que tenga relación con este asunto, pero sepan que si alguien del Ayuntamiento no tenga una conducta ejemplar será cesado".

"Si se acredita conducta incompatible con la ejemplaridad de ser cargo del Ayuntamiento de Madrid, será cesado de forma inmediata", asevera Martínez-Almeida.

No hubo reunión con un detective

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus familiares.

"Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza", ha expresado en una comparecencia en el Palacio de Cristal de Cibeles, en la que no ha respondido preguntas como portavoz nacional del PP dado

Este supuesto espionaje al hermano de la presidenta regional desde la EMVS ha reabierto la guerra interna que mantienen entre la Dirección Nacional del PP y el equipo de la dirigente.

El pasado mes de diciembre avisaron a la presidenta madrileña de que una agencia de detectives había recibido el encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.

Martínez-Almeida ha expuesto que se realizó un "análisis de la contratación de la EMVS los dos últimos años pata determinar si el detective o la empresa pata la que trabaja ha tenido un contrato con la EMVS, y no hay contrato ni con la EMVS ni con el detective ni con la empresa para la que trabaja", ha apostillado.