Ábalos lanza una advertencia al PP: "No hay otra alternativa" que el estado de alarma

<p> El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha pedido al PP que no se deje arrastrar "por quienes se valen de bulos y burdas manipulaciones" para acabar con el estado de alarma y les ha advertido de que "no hay leyes ni segundo orden que pueden hacer frente a algo tan excepcional como limitar la libertad de circulación".</p>

<p>En rueda de prensa, Ábalos ha insistido en que solo vale un instrumento "de este rango y significación" que exige la aprobación en el Congreso. "No hay otro plan, ni ninguna alternativa y tampoco la hemos escuchado por quienes plantean poner fin al estado de alarma".</p>

<p>Y <strong>ha recordado al PP que si van contra el estado de alarma, "tendrán que responder ante los ciudadanos si se produce un repunte de los contagios"</strong>.</p>

<p>Ábalos ha insistido en preservar "un poco más de tiempo" el instrumento normativo que permite limitar la libre circulación de personas y vehículos de acuerdo con el ordenamiento constitucional y ha apostado por "no dar pasos atrás y seguir manteniendo la guardia alta".</p>

<p>Y ha subrayado que si los españoles se han sacrificado, los políticos deben ser responsables para no dar pie "para que todo ese sacrificio y esfuerzo caiga en saco roto". </p>