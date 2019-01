Los populares buscarán desde hoy recuperar a “sus” votantes

Las convenciones de los partidos, y la del PP no va a ser una excepción, suelen tener dos características: una de cara al exterior, buscan el foco informativo en un momento político determinado (en este caso estamos en vísperas de las elecciones municipales, autonómicas y europeas); y otra a nivel interno: intentan hacer una suerte de ejercicio catártico para los militantes y cargos públicos de esa formación. Y esto, en un partido “ciclotímico”, como definen algunos al PP, es muy necesario para ellos a día de hoy.

Pablo Casado vivirá el primer gran acto nacional de los populares desde que fue elegido en las primarias con unas encuestas no muy halagüeñas, pero con un triunfo reciente en la manga: la negociación del Gobierno andaluz, en la que la dirección del partido ha sabido jugar a varias bandas, pactando de manera separada con Ciudadanos y Vox, para llevar a Juan Manuel Moreno al Palacio de San Telmo.

El nuevo presidente de la Junta viajará el sábado a Madrid, y será una de las grandes estrellas del cónclave de este fin de semana. De hecho, la organización ultima para él una intervención ante el plenario que no estaba prevista inicialmente.

El objetivo del PP, es rearmarse ideológicamente, al menos de manera oficiosa, ya que, para cambiar los principios del partido, habría que celebrar un Congreso. No se espera pues, por ejemplo, que se hable de temas como el aborto. De la cita de este fin de semana, saldrán, eso sí, unas conclusiones en forma de ideas, que no de documentos, que servirán de guía para realizar los programas electorales de los comicios del mes de mayo.

Los populares deberán debatir si virar hacia un discurso político de centro, o escorarse a la derecha para recuperar a los votantes de Vox. Precisamente esa condición de partido centrista es la que reivindica Pabo Casado en la carta que el líder del partido ha enviado a los militantes junto a un documento en el que advierte que “es preciso evitar a izquierda y a derecha, debates o agendas que cuestionen la esencia misma del sistema político, variantes del rupturismo que, afortunadamente supimos sortear”.

Una alusión directa a Podemos, pero también a Vox. Casado insiste además en que no deben “utilizar ni el lenguaje ni los recursos de la antipolítica”, recursos como “la sentimentalización o la propaganda”.

En el PP quieren, eso sí, que este fin de semana se hable de ellos exclusivamente de ellos, y no de otros partidos...En palabras de un dirigente popular, “esto es una carrera de fondo, y nosotros vamos por nuestra calle, no miramos a las calles contiguas”.

Los populares aprovecharán además la Convención para celebrar el 30 aniversario de la refundación del partido. Pablo Casado se ha empeñado en que Mariano Rajoy y José María Aznar estén presentes, por ello, en esta cita, y los dos han confirmado su asistencia, aunque, eso sí, en distintos días.

No habrá foto conjunta. Rajoy intervendrá hoy ante el plenario, y Aznar, mañana sábado... Antonio Hernández Mancha también acudirá a la cita, pero no hablará ante el plenario. También ha confirmado su asistencia para hoy mismo, Soraya Sáenz de Santamaría, que acudirá para respaldar a Mariano Rajoy; sin embargo, no se espera a María Dolores de Cospedal.

La Convención tendrá también su toque de color: se estrenará un nuevo logo (el tradicional charrán adopta forma de corazón con los colores de la bandera de España); y una nueva versión del himno del PP, que guardan celosamente en la calle Génova.

Además, el partido estrenará una red social de nombre “Freedom”, que servirá para que los afiliados del PP sigan en contacto cuando se apaguen las luces de este cónclave. El PP promete además un escenario espectacular, “no será un concierto de U2, -decía un dirigente entre risas-, pero casi”.