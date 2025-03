Yolanda Díaz mete presión a Pedro Sánchez: "El Gobierno de España tiene la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha elevado este lunes la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su gabinete al insistir en que el Ejecutivo tiene la obligación de presentar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En una entrevista en el programa La noche en 24 horas de TVE, Díaz subrayó que, además de la responsabilidad política, el Gobierno de España tiene el deber de intentar sacar adelante las cuentas públicas. La ministra ha querido dejar claro que los PGE son esenciales para el futuro del país, y que representan el proyecto de nación que el Ejecutivo desea plasmar.

Díaz se mostró firme al defender que la política no debe entenderse como un campo en el que los objetivos se abandonan ante la primera dificultad. Para ella, "no hay nada imposible" en política, y un gobierno que se rinde en los momentos clave pierde su legitimidad y credibilidad. "El Gobierno de España no se debe rendir", afirmó con rotundidad. A su juicio, los Presupuestos Generales del Estado no solo representan una herramienta económica, sino también una declaración de intenciones sobre el rumbo político y social que quiere seguir el país. Por eso, insistió en que el presidente Pedro Sánchez tiene la obligación de comparecer ante el Congreso de los Diputados para explicar que, a pesar de los esfuerzos, los presupuestos no pudieron salir adelante.

El papel de los socios de gobierno

El tema de los PGE no es un asunto menor en el actual contexto político. A pesar de las dificultades para lograr el apoyo necesario en el Congreso, Díaz destacó que aún existe margen para alcanzar un acuerdo. La vicepresidenta defendió la necesidad de continuar las negociaciones con los socios parlamentarios y no rendirse ante la falta de apoyos. La política debe ser entendida como un espacio en el que las negociaciones y los consensos son claves, y Díaz ha mostrado una actitud firme en este sentido. "Si no conseguimos los apoyos, el presidente del Gobierno tendrá que comparecer y explicar que ha intentado sacar adelante los presupuestos", sentenció.

Yolanda Díaz acusa a Núñez Feijóo de justificar la violencia machista

Además, en la misma entrevista, Díaz también se refirió al IRPF y su relación con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ante la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, pueda vetar la proposición presentada por Sumar para que el SMI no tribute, Díaz expresó su confianza en que tal escenario no se materialice. Según la ministra, hay una amplia mayoría en la Cámara que entiende que las rentas salariales de hasta 16.500 euros anuales deberían estar exentas de tributar. Esta propuesta, respaldada por partidos como el BNG, ERC e incluso el PP, pone de manifiesto la necesidad de dar un paso adelante en la defensa de los derechos de los trabajadores. Díaz hizo referencia, en este sentido, a la exención fiscal alcanzada en el País Vasco para las rentas de hasta 19.000 euros, recordando que los derechos de los trabajadores vascos son los mismos que los de los españoles en general.

La reforma laboral

Otro de los puntos destacados de la entrevista fue la referencia de Yolanda Díaz a la reducción de la jornada laboral, un tema que considera fundamental para mejorar la eficiencia económica y la calidad de vida de los trabajadores. La ministra aseguró que esta es una medida clave que no solo mejorará las condiciones laborales, sino que también tendrá un impacto positivo en la productividad de las empresas españolas. Díaz, además, confirmó que mantiene conversaciones directas con el líder de Junts, el expresidente catalán Carles Puigdemont, para conseguir apoyo parlamentario para esta reforma. A pesar de las dificultades para alcanzar un acuerdo, la vicepresidenta sigue confiando en que se alcanzará un consenso que permitirá avanzar en esta propuesta.

La presión de Yolanda Díaz sobre el Gobierno y su insistencia en la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado muestran la importancia que tiene este tema en la política actual. Con un contexto económico y social complejo, la ministra de Trabajo ha señalado que no hay margen para la indiferencia ni la rendición en temas clave como los PGE. Mientras las negociaciones siguen abiertas, la reducción de jornada laboral y la exención fiscal del SMI siguen siendo cuestiones de gran relevancia que, sin duda, marcarán el rumbo de las políticas del Gobierno en los próximos meses.