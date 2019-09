Yeses: la salvación para muchas presidiarias

40 montajes en casi 35 años de historia. La compañía de Teatro Yeses ha ido cambiando a la vez que lo ha hecho España. Lo que no se ha perdido es la ilusión que en cada montaje han puesto las 600 presas que han pasado por ella. Para muchas el teatro ha sido su tabla de salvación.

La compañía no sería nada sin su directora, su impulsora. Es Elena Cánovas con la que hemos hablado en COPE. Entró como funcionaria de prisiones en 1979 en la cárcel de Yeserías. 'Me dieron un uniforme y unas llaves y mi misión era vigilar y controlar a las internas. Me desmoroné y decidí estudiar Arte Dramático'. Cuando terminó sus estudios ya estabamos en los años 80, y propuso crear una compañía de teatro a la entonces directora del centro penitenciario. Ésta le dio el visto bueno sin mucho convencimiento. 'Le pareció que era un experimento. Me dijo: a ver si eres capaz de hacer una obra de teatro con éstas. Estaba el fenómeno de la droga que era terrible. Las chicas estaban bastante mal'.

Enseguida cogió carrerilla gracias al trabajo e ilusión de todas. 'Mucho entusiasmo. Unas pintaban la escenografía, otras actuaban... Comenzamos con unos sainetes de Arniches, luego hicimos obras de Rabal, el teatro del absurdo. Fuimos creciendo'.

Era algo más que un taller carcelario. Giras por España, salidas al extranjero e incluso participación de actores profesionales como Juan Luis Galiardo, Tristán Ulloa o Santiago Segura. Aunque no todo es como hoy lo viven sus integrantes. 'Nosotros llegábamos y llegaba el furgón de la policía a los teatros. Había algunos momentos un poco de Berlanga. Cuando íbamos a los pueblos nos estaban esperando y que salieran con esposas... las mujeres nos decían ¡no les pongáis esposas! Eran momentos un poco duros'.

Elena recuerda muchos momentos duros como cuando a alguna interna con un papel protagonista al final el juez no le autorizaba la salida de prisión para representar la obra. Pero también ha habido anécdotas. 'Cuando tenía, por ejemplo, una chica que atracó un banco estábamos preparando La Estanquera de Vallecas y yo le decía que se tenía que poner nerviosa pero ella me decía que así no era. Me decía que había que mantener un buen temple para atracar'.

¿Qué aporta el teatro a una mujer que está en prisión? Elena lo sabe bien. 'No es un aprendizaje académico al uso. Entra el factor del amor propio, la presión positiva del grupo, de que todos estamos en el proyecto y de que todos somos importantes. El teatro tiene también un sentido muy democrático. Hasta la última que pone una silla en una escena es fundamental para que todo marche. Ese calor del grupo, esa concentración que requiere es muy importante. Les quita de todos los malos rollos que pueda tener allí dentro. Les eleva la autoestima, les da seguridad'.

Elena Cánovas asegura que sigue quedando con muchas de ex presidiarias las que le han llegado a confesar que el teatro fue su tabla de salvación. 'No se si hago actrices pero salen con la cabeza bien amueblada'.

Hoy la Compañía de Teatro Yeses, con sede en Alcalá Meco, recibe la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario.