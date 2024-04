Vox tilda de "condescendientes" los criterios del valenciano y cree que "pueden reducir la lengua al ámbito de la calle"

Abogan por la normativa de la RACV ante la de la AVL: "Ya nos gustaría tener tres quintas partes de la cámara para poder cerrarla"

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha calificado de "condescendientes" los criterios para la utilización del valenciano en la administración aprobados en el Pleno del Consell de este lunes, porque considera que "pueden reducir la lengua al ámbito de la calle".

Así se ha pronunciado el portavoces durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, donde ha defendido la utilización de las normas de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) frente a las de la institución estatutaria, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), sobre la que ha señalado que a su grupo "ya le gustaría tener tres quintas partes de esta cámara para poder cerrarla".

En este sentido, para Llanos, las medidas aprobadas por el Consell --de las que forma parte Vox junto al PP-- demuestran "de alguna manera cierta condescendencia" al decir que "se puede utilizar el lenguaje de la calle, pero el válido es el de la AVL". "Pues no, el válido es el de la gramática que defiende la RACV", ha manifestado.

El Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana señala en su artículo sexto que "la Acadèmia Valenciana de la Llengua es la institución normativa del idioma valenciano".

Pese a eso, Llanos ha señalado que en su grupo no están "tan contentos" con la AVL y ha defendido que se validen los títulos expedidos por la RACV. De hecho, ha indicado que mantienen una propuesta en este sentido en Les Corts.

Preguntado sobre el hecho de que no es habitual escuchar a su grupo parlamentario hablar en valenciano, Llanos ha respondido --en valenciano al principio de la frase--: "No es muy habitual, pero como tenemos dos lenguas y hay muchos valencianos que solo conocen una, usamos las dos pero fundamentalmente el español. Eso no quiere decir que no amemos con toda nuestra alma el valenciano".

BARRERA

Por otra parte, el vicepresidente del Consell, Vicente Barrera (Vox), ha sido preguntado en una entrevista en À Punt sobre los criterios lingüísticos y si los exigirá para otorgar subvenciones a entidades culturales.

El vicepresidente ha señalado: "Yo lo que no voy a ir nunca es en contra de la legalidad vigente. A mí me puede parecer bien o mal pero no voy a ir en contra. Y la legalidad vigente es la que es y todos la conocemos y en ese en ese tema por supuesto lo voy a respetar. Otra cosa es que lo comparta o no lo comparta y que, si hay algún mecanismo para cambiar las cosas desde la propia ley, lucharemos por hacerlo. Pero yo voy a cumplir con la legalidad vigente, siempre".