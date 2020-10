Vox presenta medidas cautelarísimas en la Audiencia Nacional contra las medidas del Gobierno en Madrid

Vox ha presentado este lunes también medidas "cautelarísimas" en la Audiencia Nacional contra las medidas restrictivas del Gobierno central en Madrid por el "perjuicio irreparable" que, a su juicio, "está generando a los madrileños".

Así lo ha avanzado la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, en una entrevista con 'Toro TV', recogida por Europa Press, justo después de haber ya presentado el sábado cautelarísimas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al considerar que las medidas del Gobierno central están basadas en criterios "políticos y no técnicos".

Para Monasterio, "no se trata de castigar a los ciudadanos" sino de poner "más medios para que se frenen los contagios, conseguir aislar los brotes y más PCRs con trazabilidad".

"Estamos dispuestos a luchar por la libertad de los madrileños, por eso hemos presentado medidas cautelarísimas, porque ya está bien de atacar a la Comunidad. Adelanto que hoy hemos presentado medidas cautelarísimas en la Audiencia Nacional. No vamos a dejar cualquier vía que permita conservar la libertad de los madrileños", ha aseverado.

En este punto, la portavoz de Vox en la Asamblea ha insistido en la necesidad de que se trabaje en una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez y "sus socios comunistas", al ser unos gobernantes que han llevado al país "a la ruina" con 50.000 muertos.

Así, ha lamentado que el PP "no quiera ejercer su papel de oposición" al no querer "posicionarse contra Sánchez", y ha indicado que no entiende que le critiquen y que luego "no quieran apoyar la moción de censura".

"ES COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID"

Vox ya presentó el sábado una solicitud de cautelarísimas al TSJM contra la orden de Sanidad con medidas limitativas de la movilidad en la capital y otras nueve grandes ciudades de la Comunidad de Madrid al considerar que se basa en una decisión política y no científica.

"Ni el acuerdo del Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud ni, en consecuencia la Orden del Ministro refieren en sus textos ningún estudio científico preciso que justifique la adopción de las medidas. Presentan la apariencia de ser más políticas que científicas", se recoge en el recurso presentado hoy por Vox, al que ha tuvo acceso Europa Press.

A partir de la admisión de las cautelarísimas los jueces tienen hasta 48 horas para resolver, pero de vencer el plazo antes de su resolución, las medidas entrarían en vigor. Posteriormente, de ser aceptadas las medidas cutelarísimas mediante un auto, quedarían en suspenso hasta la emisión de una sentencia.

Sostuvieron que "es igualmente dudosa la validez de la orden del ministro de 30 de septiembre de 2020 en los términos en que se pronuncia" porque se adentra en materia que es "competencia de la Comunidad de Madrid con arreglo al artículo 55 de la ley 12/2001 de 21 de diciembre de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid".