Vox deja la Asamblea de Ceuta tras oír a Vivas instarle a decir "que niega la españolidad a los musulmanes de Ceuta"

Los cuatro diputados de Vox en la Asamblea de Ceuta han abandonado este jueves el Salón de Plenos de la Cámara autonómica durante el debate del primer punto del orden del día de la sesión después de que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), les haya afeado su "demagogia" y les haya instado a "quitarse la careta" y a decir abiertamente que "no consideran españoles a los musulmanes ceutíes".

Vivas no les ha concedido un turno de palabra por alusiones, potestad que le atribuye en exclusiva el Reglamento, por lo que los parlamentarios de la formación de Abascal se han ido tachándole de "dictador".

El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha aprovechado una propuesta sobre la conveniencia de introducir medidas fiscales que contribuyan a abaratar los precios del alquiler de viviendas en la ciudad presentada por los localistas de Caballas para imputar al resto de la Cámara un afán "marroquinizador" y para censurar a las exconsejeras del PP Susana Román y Rabea Mohamed y al diputado proponente, Mohamed Ali, procesados en la macrocausa del 'caso Emvicesa' que investiga la presunta adjudicación irregular de viviendas públicas a cambio de dinero.

Vivas ha tomado la palabra "por alusiones" para reprochar a Vox su comportamiento "contra los intereses de Ceuta y España" durante la crisis fronteriza de mayo y a lo largo de los últimos cuatro meses. "Cuando más necesaria era la unidad de los ceutíes ustedes quisieron quedarse como únicos habilitados para decidir quién es español y quién no: quítense la cara y digan que no considera españoles a los musulmanes de Ceuta, con lo que hacen el mayor daño que he conocido a esta ciudad", ha afeado su "demagogia" al segundo grupo de la oposición en la Asamblea.

Verdejo ha exigido entonces un nuevo turno de palabra "por alusiones" que el presidente de la Mesa Rectora no le ha concedido, a lo que el presidente de Vox, Juan Sergio Redondo, ha respondido tachándole de "dictador" y de "utilizar la institución durante 20 años en beneficio propio".

Acto seguido, ambos han dejado el Pleno junto a sus otros dos compañeros, Francisco Javier Ruiz y Ana Belén Cifuentes. "Cierren al salir", ha invitado a "estos cuatro fascistas" la portavoz del MDyC, Fatima Hamed, en la continuación del debate.