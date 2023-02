Vox defiende la "variada" trayectoria de Tamames y su independencia política

Vox ha defendido la "variada" trayectoria política del economista Ramón Tamames, de 89 años, que ha sido fundador del Partido Comunista (PC) y miembro del Centro Democrático y Social (CDS), y ha remarcado que actualmente es "independiente", cualidad que la formación busca en la persona que se presente a liderar una posible moción de censura contra Pedro Sánchez.

"Su trayectoria ha sido variada, hoy le tenemos por independiente desde luego, no le tenemos por afiliado ni simpatizante necesariamente de Vox y es una persona que respetamos por su trayectoria intelectual", ha afirmado el portavoz de esta formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en rueda de prensa este martes.

Hoy estaba previsto que el líder de la formación, Santiago Abascal, se volviese a reunir con Tamames, después de las conversaciones mantenidas en los últimos días sobre su posible candidatura para presentarse como candidato a la moción de censura contra presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque fuentes de Vox no han precisado si esa reunión finalmente se producirá.

También han incidido en que todavía no se ha tomado la decisión sobre la candidatura del economista.

Espinosa de los Monteros ha insistido en la neutralidad y la "independencia" del nombre que elijan para la moción de censura.

Vox busca una figura política que actualmente no esté relacionada con los partidos políticos y es por ello que Tamames es en primera instancia una "buena opción", según las fuentes parlamentarias, lo que no implica que no se siga sondeando a más personas que también podrían liderar la moción.

Espinosa de los Monteros ha destacado que su partido comparte un análisis muy parecido al que hace Tamames, en cuanto a la "gravedad" de la situación de España.EFE

cdu-pc-cor/rdm/jlg