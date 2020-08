Vox no concreta la fecha a la moción de censura ni quién la defenderá

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, no ha concretado este lunes cuándo presentará su formación la moción de censura anunciada para septiembre ni quién será el candidato que se encargará de defenderla desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

En una rueda de prensa en la sede nacional el partido, el también portavoz de Vox en el Parlamento Europeo ha asegurado que el partido no actúa "en función de las expectativas" que pueda generar la moción, sino por "coherencia política" y por la "emergencia nacional" que a su juicio "afecta a España".

He visto la moción en los negocios cerrados, en las redes sociales

En esta línea, Buxadé ha insistido en que durante sus vacaciones ha podido ver el espíritu de la moción de censura "en la calle, en las comidas, en los aperitivos y en las cenas y paseos". "He visto la moción en los negocios cerrados, en las redes sociales. He visto y hablado con españoles que no han cobrado los ERTEs", ha añadido.

Así, el portavoz de Vox ha continuado denunciando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no salga "a la calle a acercarse a los españoles". "Sabe lo que le van a decir", ha continuado, para después incidir en la necesidad "desalojar" a Sánchez y al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de la Moncloa.

Con todo, la moción de censura de Vox, que fue anunciada por su presidente, Santiago Abascal, el pasado mes de julio, no cuenta todavía con un candidato oficial. "Yo no voy a ser el candidato", ha bromeado Buxadé, que ha explicado que el mismo será elegido por el grupo parlamentario de Vox en la Cámara Baja.

Preguntado por si su partido ha recabado algún apoyo de otra formación, Buxadé ha señalado que el "despacho de Abascal está aún abierto a cualquier diputado que tenga" la "conciencia" de que es una "necesidad echar al Gobierno de Sánchez e Iglesias".