Vox se burla de un 'gráfico' de La Sexta sobre el 'efecto llamada'

Esta semana la inmigración ilegal o los migrantes, el Open Arms o el Audaz, Carmen Calvo o Sánchez, han sido los temas que han copado la actualidad informativa. Finalmente el barco de la ONG catalana desembarcó en Lampedusa y desde allí el buque de la Armada fletado por el Gobierno se trajo hasta el puerto de San Roque (Cádiz) a 15 de los inmigrantes que participaron de la travesía.

La tormenta política se preparó y cayó finalmente sobre el ejecutivo de Sánchez y el jueves 29 se montó un pleno extraordinario en el Congreso donde finalmente fue Carmen Calvo la que acabó dando explicaciones sobre la actuación del Gobierno. Todos los grupos dejaron su granito de arena en la labor que, sin quererlo se han propuesto, de animar este movido mes de agosto.

Volvió Albert Rivera, debutó Álvarez de Toledo, Podemos escenificó su ruptura perenne con los socialistas y si alguien causó más revuelo del esperado, fue Santiago Abascal con su discurso.

Desde la tribuna, Abascal afirmó que "la barbarie ya está llegando" a España "por culpa de la irresponsabilidad" en el control de la "avalancha migratoria", que vinculó con un aumento de la inseguridad, con el terrorismo, con la "saturación sanitaria" y con las "violaciones en manada". Tanto revuelo causaron sus palabras que el vídeo se coló entre los más vistos de YouTube y el programa de La Sexta, 'Al Rojo Vivo', quiso dedicarle un especial para desmentir sus datos.

En el programa dirigido por Antonio García Ferreras se mostró un curioso 'gráfico' que pretendía desmentir una de las afirmaciones de Abascal en su discurso: el efecto llamada.

��No, no existe 'efecto llamada'. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos y los que más saben. #MigraciónARV . ▶ https://t.co/6JfhrwUvk1 pic.twitter.com/ISuiMPpAnF

El presunto problema con el 'gráfico' estaba en las "barras" que los usuarios en redes entendieron que reflejaban la proporción del número de migrantes llegados a España entre los años 2014 y 2018. De esta forma, habiendo llegado a España 4.552 migrantes, la "barra" que representaba a este año, era más larga que la que representaba a 2015, donde habrían llegado a España 5.315 migrantes. Además la "barra" de 2014 era prácticamente igual que la de 2016, donde habrían llegado casi el doble, 8.162 migrantes.

Pero sin duda lo que más polémica ha causado han sido los años 2017 y 2018. En primer lugar porque el tamaño de las "barras" del 'gráfico' que representan a estos años no serían mucho mayores que las "barras" de años anteriores, habiendo casi 12 veces más migrantes en 2018 que en 2014.

La expliación a la diferencia en las "barras" estaría en que, en realidad, estas serían un sombreado de las cifras, haciendo que por lo tanto la "barra" de 2014 se más larga que la de 2015. Por lo tanto, en realidad no se trataría de un gráfico, lo que no ha evitado las críticas de los usuarios en redes, tanto por el tema de las "barras" como por negar el efecto llamada tras la subida de la llegada de migrantes en 2017 y 2018.

No es que yo sea un defensor de este programa, pero creo que sólo es un sombreado de la cifra, no una barra estadística... ��

Además de Vox, los usuarios en redes han criticado el 'gráfico', no solo por el tamaño de las "barras" (que en realidad son el sombreado de las cifras), también por el hecho de que en 2017 y 2018 ha aumentado de manera brutal el número de migrantes llegados a España. Este dato iría en contra de lo que precisamente intentaban demostrar en el programa de La Sexta, que es 'el efecto llamada'.

Pues si mis ojos no me traicionan, desde el 2015 al 2018 han llegado la friolera de 52.183.



No sé si eso es llamada o mensaje de texto, eso sí. https://t.co/2jWKMBO27L