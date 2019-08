Pedro Mancha, concejal de Ciudadanos en San Roque: "Parece una decisión asesorada por un pollo sin cabeza"

Pasadas las 9 y media de la mañana pisaban tierra los 15 migrantes rescatados por el Open Arms y que acoge España. Lo han hecho en el puerto de San Roque en Cádiz, tras tres días de travesía a bordo del buque Audaz. Precisamente de San Roque es nuestro entrevistado de hoy, Pedro Mancha, él es el líder de Ciudadanos en esta pequeña localidad gaditana..

Pregunta.- ¿Cómo ha sido la llegada del buque Audaz a San Roque?

Pedro Mancha.- Ha sido como estaba previsto desde hace unos días atrás pero quizá lo importante no es tanto cómo se ha producido la llegada sino todo lo que implica, lo que hay detrás de esta llegada.

P.- ¿Cómo recibieron la noticia en Ciudadanos de la llegada del Audaz a San Roque?

Pedro Mancha.- Desde Ciudadanos tenemos la virtud de no tener unas posiciones muy localistas. Entonces nuestra recepción ha sido precisamente la que se corresponde con la posición del partido que se ha manifestado estos últimos días.

Creo que hay que distinguir en el ámbito puramente local el carácter abierto de nuestra ciudadanía, que eso es indudable, pero hay también una perspectiva provincial que no se suele tener en cuenta y es que la provincia de Cádiz sufre por así decirlo la llegada de toda la inmigración irregular o de la mayor parte de la inmigración irregular.

Y luego también la perspectiva nacional que igualmente hay que destacar porque parece que esta decisión ha sido asesorada, y digo en tono bromista, por un pollo sin cabeza. Primero se envió a un buque de la Armada con todo lo que eso implica desde el punto de vista de la parafernalia por así decirlo del gasto. A mitad de camino se quedó sin misión y después ese buque se ha utilizado para traer a 15 pasajeros que podrían haberlo hecho en avión. En fin, creemos que ha sido una decisión política bastante desastrosa y muy poco meditada.

P.- Habla del hecho de que es una medida tomada a nivel nacional pero, ¿alguien del Ayuntamiento de San Roque se ha puesto en contacto con ustedes?

Pedro Mancha.- Pues nadie del ayuntamiento se ha puesto en contacto con nosotros. Algo que no nos sorprende porque tampoco el Gobierno de España y lo ha señalado el vicepresidente, Juan Marín. Nadie se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía y eso que iba a tocar puerto en una parte del territorio andaluz. Así que se ve que es una pauta del partido socialista.

P.- Hablaba de que nadie del Ayuntamiento de San Roque se ha puesto en contacto con ustedes. Y, ¿qué opina de que en medio de toda esta situación mediática el alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruíz Boix, todavía se encuentre de vacaciones?

Pedro Mancha.- Pues eso quizá habría que preguntárselo a él porque si se repasa la agenda de actividades del grupo socialista en el término municipal de San Roque y la empresa municipal multimedia pues todos los días hay alguna inauguración, alguna entrevista sobre cine de verano y eventos varios pero al parecer esto no era lo suficientemente importante para que se hiciese una declaración o una interrupción de estas características.

P.- Si alguno de estos 15 inmigrantes se quedara en el pueblo cree que San Roque cuenta con los medios suficientes para acogerlos?

Pedro Mancha.- Seguramente sí. Es una cuota muy reducida para todo el territorio nacional y se podrían habilitar soluciones probablemente.

Pero la cuestión no es la de ir picoteando en cada una de las crisis que se vayan planteando porque claro, al no haber una política seria de fondo, aquí sigue funcionando una actividad económica terrible, qué es la mafia que se ocupa de la trata de personas y nosotros ni cualquier país europeo pero especialmente España por ser frontera exterior de la Unión Europea no puede ir andando de la zeca a la meca sin atacar el problema de fondo.