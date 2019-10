Vox ataca a 'The Guardian' por “dar pábulo” a Otegi

Vox no ha pasado por alto este miércoles la incursión como columnista de Arnaldo Otegi a nivel internacional. A la formación que lidera Santiago Abascal no le ha gustado nada ver que el secretario general de EH Bildu firmaba una columna, por segunda vez, en el prestigioso diario británico The Guardian. Y así lo ha hecho saber, a lo grande, en Twitter.

¿Alguien se imagina a un periódico español dando pábulo a uno de los terroristas del atentado del puente de Londres? Pues eso es exactamente lo que estáis haciendo @guardian permitiendo esta publicación. Es una infame falta de respeto a millones de españoles. https://t.co/BGxFudJaOx — VOX ���� (@vox_es) October 23, 2019

“¿Alguien se imagina a un periódico español dando pábulo a uno de los terroristas del atentado del puente de Londres? Pues eso es exactamente lo que estáis haciendo @guardian permitiendo esta publicación. Es una infame falta de respeto a millones de españoles”, ha sido el tuit lanzado desde la cuenta de Vox y que no ha tardado en hacerse viral.

“La represión del Estado español en Cataluña puede ser impactante, pero no es nada nuevo”, se titula el artículo que ha firmado Otegi en The Guardian. En él, el líder de la izquierda abertzale vasca critica la sentencia del procés catalán y la condena aplicada a los “presos políticos” por parte del “autoritario” Estado español.

Según Otegi, hay “una clara falta de interés por una paz duradera” en España. Incluso llega a reconocer que “la violencia en el País Vasco terminó, pero no gracias a los esfuerzos del Gobierno español, sino a pesar de sus obstrucciones”. “La negación y el rechazo de la naturaleza política del conflicto armado en el País Vasco se convirtió en algo fácil para España, sobre todo después del 11 de septiembre”, escribe también.

Las reacciones no se han hecho esperar tras el artículo en sí y el tuit de Vox, que ha tenido unas cuantas respuestas calificando de “izquierdas”, “piratas” o “panfleto” a The Guardian por haber publicado a Otegi.