Vox anula un acto en Nueva York por amenazas de grupos radicales de izquierdas

Vox ha anunciado este miércoles la anulación de un acto que iba a celebrar esta misma tarde en Nueva York tras cancelarse por segunda vez el lugar donde iba a celebrarse por amenazas de grupos radicales de izquierdas.

En concreto, el líder de la formación, Santiago Abascal, y el portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, tenían previsto celebrar un acto con simpatizantes a partir de las 18.30 horas (las 00.30 horas del jueves en España).

El acto, anunciado por redes sociales por los líderes del partido, se iba a celebrar en un primer momento en el Centro Español de Queens pero finalmente fue anulado. En un segundo intento, el líder del partido indicó que se celebraría en el 3 West Club pero este mismo miércoles también se ha anunciado su cancelación.

Finalmente, el propio Abascal ha anunciado que se suspendía el acto "ante las graves amenazas recibidas por grupos de la izquierda radical y para proteger la integridad de los afiliados y simpatizantes" del partido.

En esta línea, el 3 West Club había explicado previamente que el evento habría sido cancelado. "No llame al 3 West Club. No venga al 3 West Club si no quiere tener que volverse", ha explicado este club en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que informa de amenazas para parar a "los fascistas españoles de Vox".

Previamente, el Centro Español de Queens también había cancelado la celebración del acto. "Nueva ubicación de nuestro acto en Nueva York. Gracias a todos los progres que han presionado para cancelar el acto en la ubicación anterior; han conseguido darle más publicidad al acto y ahora necesitamos un espacio más grande!", escribió Espionsa de los Monteros en su cuenta de Twitter.